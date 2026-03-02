PplWare Mobile

Irão pode esgotar arsenal de armas de milhares de milhões dos EUA e vencer pela exaustão

· Notícias 7 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. Bullseye says:
    2 de Março de 2026 às 16:06

    1º – O Trump, disse que sabiam que ia levar semanas o confronto, por isso, de certeza que não é 5 dias o ponto critico.
    2º – O Irão e aliados já atacaram Europa, Eua e Qatar, por isso reservas não vão faltar.
    3º – Se chegarmos a isso, de certeza que a América acaba com a guerra no momento.

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    2 de Março de 2026 às 16:20

    Pode até ser, mas o mais provável e se o Iranianos pesarem assim, Irão se fod… 🙂 🙂 🙂

    Também há a forte possibilidade de os “ratos” começarem a ver os calos apertados e começarem a mudar de lado.

    Ainda a dias perguntava-me a mim mesmo qual seria o valor de um dia de “trabalho” de um porta aviões do EUA, ouvi na Tv que era cerca de 1 milhão de dólares por hora, não sei se é a realidade mas deve de ser uma loucura.

    Outra loucura são os pilotos dos B-2Spirit , fazem uma viagem de não sei quantas horas. são reabastecidos no ar para não parar e a viajem deve de ser horrível, digo eu, se num avião comercial a viagem é de ir às lagrimas nem imagino num avião daqueles, deve de ser o mais parecido com as travessias que os narcotraficantes fazem nos submergíveis artesanais. 🙂 🙂 🙂

    Responder
  3. Max says:
    2 de Março de 2026 às 16:21

    O que se sabe dos mísseis intersectores que derrubaram três caças F-15E dos EUA:
    – falhou os sistema de identificação “Friend on Foe” (sou aliado), ou foi ofuscado pela guerra eletrónica e interferência (jamming)
    – como o Irão estava a lançar mísseis contra o Kuwait e bases vizinhas, as bases kuwaitianas estavam configuradas contra qualquer alvo que não estivesse perfeitamente identificado
    – os caças estariam a regressar da Operação Epic Fury sobre o Irão e entraram no espaço aéreo kuwaitiano por rotas ou altitudes que os radares interpretaram como vetores de ataque inimigos.
    Não há dúvida que o Kuwait tem bons intersetores. Devem ter sido fornecidos pelos EUA.

    Responder
  4. jorgeg says:
    2 de Março de 2026 às 16:31

    Coligacao de guerra Epstein atacou cobardemente o Irao enquandto decorriam negociacoes.
    E depois agem como virgens ofendidas quando o Irao responde, inacreditavel!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição do acesso livre às redes sociais por menores de 16 anos?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube