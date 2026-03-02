Irão pode esgotar arsenal de armas de milhares de milhões dos EUA e vencer pela exaustão

Historicamente, o barulho dos motores e a precisão dos bombardeamentos definiam o vencedor de um conflito. No entanto, no atual cenário de tensão entre o Irão, Israel e os Estados Unidos, o som que mais assusta os estrategas não é o das explosões, mas sim os armazéns vazios.

A logística como novo campo de batalha

Historicamente, os estrategas militares afirmavam que as guerras não se venciam apenas na frente de combate, mas sim nas fábricas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a capacidade industrial dos Estados Unidos de produzir aviões e tanques em massa acabou por desequilibrar a balança global.

Hoje, essa mesma lógica regressa com uma face distinta: a velocidade de produção e a capacidade de armazenamento de munições de alta tecnologia são agora tão críticas quanto a precisão dos ataques.

O atual cenário de tensão entre o Irão, Israel e os Estados Unidos transformou-se numa fria e rigorosa corrida aritmética para determinar quem esgota primeiro o seu arsenal. Teerão não procura competir no domínio dos céus ou em bombardeamentos de longa duração; a sua tática é mais simples e eficaz: saturar as defesas inimigas com uma quantidade de drones e mísseis superior à capacidade de reposição dos interceptores.

O esgotamento das reservas no meio da guerra

Muito antes da recente escalada, altas patentes militares norte-americanas já tinham alertado para o facto de os conflitos regionais estarem a consumir as reservas de interceptores a um ritmo alarmante. Sistemas sofisticados como o Patriot, o THAAD ou o Standard Missile têm sido utilizados de forma intensiva.

Os dados sugerem que uma parte significativa do stock anual destes sistemas pode ser consumida em apenas alguns dias de combate real. A produção destes componentes é lenta e extremamente dispendiosa, o que torna a "profundidade do carregador" (a capacidade de manter fogo defensivo contínuo) uma preocupação central para o Pentágono.

O Irão transformou o custo financeiro numa arma de primeira linha. Ao lançar centenas de drones e mísseis de cruzeiro, obriga os defensores a gastar milhares de milhões de euros em contra-ataques. Enquanto um drone iraniano pode custar apenas algumas dezenas de milhares de euros, o interceptor utilizado para o abater custa entre quatro a cinco milhões de dólares por unidade.

Frequentemente, são disparados dois interceptores para garantir a neutralização de um único alvo. Esta desproporção, que pode chegar a vinte para um em termos de gastos, favorece estruturalmente quem ataca com tecnologia mais barata e abundante.

A janela crítica de cinco dias

Especialistas e analistas de defesa convergem num ponto inquietante: ao ritmo atual de consumo, as reservas de interceptores da coligação poderão esgotar-se num período de quatro a cinco dias. Esta estimativa baseia-se no cruzamento entre a cadência de lançamento iraniana e a necessidade de resposta defensiva.

Uma vez que a produção de novos mísseis defensivos pode demorar meses ou anos, um conflito que ultrapasse esta janela temporal deixaria os alvos vulneráveis, não por falta de vontade política, mas por ausência física de munições nos armazéns.

Para Washington, a perspetiva de uma guerra que dure mais de cinco dias é alarmante. Cada míssil disparado no Médio Oriente representa um recurso a menos para um eventual cenário de crise noutras regiões críticas, como o Indo-Pacífico. A superioridade tecnológica norte-americana corre o risco de ser neutralizada pela simples aritmética do tempo e do custo.

O Irão parece ter compreendido que pode permitir-se perder projéteis económicos durante muito mais tempo do que os seus adversários conseguem sustentar o disparo de munições de luxo. A vitória, neste prisma, será decidida nas cadeias de montagem e na resiliência das linhas de abastecimento.

