TCL conquista 17 prémios internacionais de design em 2025

A TCL é reconhecida mundialmente pela excelência em design de produto, experiência de utilizador e inovação sustentável em múltiplas categorias de produtos.

A TCL, marca líder em eletrónica de consumo e nº1 mundial em televisões ultra-grandes, Mini LED e Google TV, anunciou que foi distinguida com 17 prestigiantes prémios internacionais de design, incluindo 10 iF Design Awards e 7 Red Dot Product Design Awards. Estas distinções reafirmam a liderança da empresa no desenvolvimento de produtos premium, centrados nos seus utilizadores.

As distinções abrangem diversas categorias, incluindo televisões, dispositivos móveis, eletrodomésticos inteligentes, design de experiência do utilizador (UX) e produtos de lifestyle conectado, refletindo o compromisso contínuo da TCL com a excelência no design, a inovação e a sustentabilidade em todo o seu ecossistema de produtos.

TCL: Red Dot Design Awards 2025

Reforçando o compromisso da TCL com um design pensado e orientado para o consumidor, vários produtos da marca foram recentemente distinguidos com os Red Dot Design Awards 2025. Entre os produtos reconhecidos destacam-se o smartphone TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, a bomba de calor TCL R290 Tri-Thermal ATW, uma seleção da gama de colunas portáteis TCL Party Portable Speaker Series e a gama de monitores QD-Mini LED da TCL — todos celebrados pela sua combinação de apelo estético e funcionalidade no quotidiano.

Os esforços da TCL no segmento das soluções de banda larga também foram premiados, incluindo os dispositivos Fiber Gateway TCL LINKBASE FG7300 e TCL LINKBASE FG7720, bem como a unidade exterior 5G TCL LINKHUB HH526, reafirmando a dedicação da marca à inovação prática no ecossistema da casa inteligente.