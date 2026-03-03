Novo trailer revelado para 007 First Light

A IO Interactive encontra-se a trabalhar no seu próximo jogo, 007 First Light e recentemente revelou um novo trailer no qual o destaque vai para Lenny Kravitz. Venham ver...

Os estúdios IO Interactive (responsaveis por HITMAN) em cooperação com a Amazon MGM Studios revelaram recentemente um trailer novo para o seu próximo jogo, 007 First Light. Este trailer oferece aos jogadores uma visão mais aprofundada do jogo, e conta com Lenny Kravitz como o Rey Pirata Bawma.

Revelado primeiramente no decorrer dos The Game Awards, o personagem Bawma de 007 First Light mostra a sua presença no jogo com novas cenas exibidas neste novo trailer.

O vídeo que revela um pouco mais sobre a sua postura no jogo, destaca o seu primeiro encontro dramático com Bond e o seu mentor do MI6, John Greenway, reforçando a própria visão do jogo. As cenas adicionais aprofundam a apresentação inicial de Bawma, mostrando o líder carismático e imprevisível de uma poderosa rede de tráfico de armas no mercado negro. Dado o rosto e a voz de Lenny Kravitz, Bawma apresenta-se como um adversário formidável para Bond e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de sua jornada em 007 First Light.

007 First Light é um jogo de ação e aventura na terceira pessoa que combina mecânicas de ação e furtividade tão características da IO Interactive e de James Bond, claro! O título apresenta uma história completamente original e reimaginada à medida para um jovem James Bond.

No jogo, os jogadores vão assumir o papel de um James Bond com apenas 26 anos, ou seja, apenas um promissor e por vezes rebelde, membro da Marinha Real Britânica. Acompanhamos Bond precisamente na altura em que é recrutado pelo MI6, mergulhando-o no mundo exótico e perigoso da espionagem que os filmes tão bem demonstram.

Ao mergulhar no mundo da espionagem, Bond cedo descobre uma inesperada aliada em M. M reconhece todo o potencial de James para se poder vur a tornar num agente eficaz, capaz de manter o controlo em situações desesperadas e alcançar os objetivos a todo o custo, de acordo com o seu próprio julgamento.

Por outro lado, John Greenway, um ex-agente 00 e instrutor do programa, representa por sua vez, o contraponto de Bond. Como um agente disciplinado e que segue as regras à risca, a filosofia rígida de Greenway entra em conflito rapidamente com a abordagem instintiva e improvisada de Bond em campo. Apesar das suas diferenças, Bond e Greenway veêm-se forçados a trabalhar juntos.

Entretanto, com o reaparecimento de 009, um ex-agente britânico que se tornou criminoso, é criado o cenário perfeito para o primeiro teste de campo para o revitalizado programa 00. Da tranquilidade dos Cárpatos ao perigoso mercado negro de Aleph, a aventura de Bond leva-o ao redor do mundo e conduz ao imprevisível Bawma (interpretado por Lenny Kravitz) e além. Bond também terá que lidar com personagens misteriosos, como Charlotte Roth (interpretada por Noémie Nakai), e determinar onde reside sua lealdade antes de decidir em quem confiar.

As aventuras de Bond vão levar os jogadores a viajar em redor do mundo, colocando-os frente a frente com aliados e inimigos, enquanto decidem como superar obstáculos e desafios: seja com força bruta, astúcia ou com o seu charme irresistível.

O lançamento de 007 First Light está previsto para 27 de maio de 2026, para Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2 e PC.