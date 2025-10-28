Hello World, recuperar duma sociedade despedaçada

Os estúdios Agency, sediados em Berlim, na Alemanha, encontram-se a trabalhar em Hello World, um título de sobrevivência no qual os jogadores terão de encontrar uma forma de subsistir após uma série de cataclismos.

Hello World é um título de sobrevivência e de gestão que desafia os jogadores (a solo, ou na companhia de mais 3 amigos), a sobreviver num mundo em franco declínio, após a ocorrência de vários cataclismos que assolaram o planeta.

Os estúdios Agency, convém referir, consistem num grupo de profissionais das mais diversas origens e que se mantiveram ligados a várias equipas e projetos bastante importantes no mundo dos videojogos, tais como a DICE, Bioware, CDPR, Guerrilla, Remedy, Starbreeze, King, Wargaming, Crytek, ou Disney.

Na sua essência, Hello World é um jogo de construção de sociedades ou se assim preferirem, de construção de aldeamentos (um colony builder), que assenta sobre a premissa da nossa sociedade se encontrar num rumo catastrófico.

O jogo conta como o mundo que colapsou por vários fatores. O hiper capitalismo que assola a maior parte das nossas sociedades, as mudanças climáticas que o planeta se encontra a sofrer, o crescimento desmesurado da IA, todos esses fatores juntos levaram a que a sociedade humana fosse despedaçada e o planeta tivesse feito um reset.

Hello World convida os jogadores a recuperarem o planeta e a própria sociedade.

Dessa forma, Hello World vai convidar cada jogador a construir o seu próprio aldeamento, onde tentarão persistir contra as adversidades, ao lado de robots que sobreviveram da crise da IA.

Desde o cultivo, à criação de animais, passando pela exploração dos escombros da sociedade antiga, os jogadores poderão, a sós ou com amigos, fazer emergir uma nova oportunidade para a raça humana.

Combinando mecânicas de construção de bases com elementos de agricultura e de exploração o jogo vai apresentar reviravoltas táticas inesperadas, que dessa forma, tentarão mantê-lo tanto acessível, como profundo.

"Muitos brilhantes jogos de sobrevivência e construção de cidades não se conseguem conectar com o público por que se tornaram demasiado complexos ou exigentes" referiu Jiri Kupiainen, CEO da Agency, adiantando ainda que "Queremos um jogo que se apresenta vivo, caótico e engraçado ao mesmo tempo, no qual os jogadores possam se encontrar em determinado momento a rir do caos causado pelos robots, como a seguir ter de elaborar estratégias para lidar com a escassez das culturas. É o jogo que sempre quisemos jogar, e estamos a desenvolvê-lo para se encaixar na vida das pessoas, e não ao contrário. A escolha deve ser do jogador: pintar a casa ou enfrentar robots de batalha descontrolados."

Hello World está planeado para ser lançado em Acesso Antecipado no próximo ano, com o lançamento completo apenas para 2027, para PC.