Apple e Microsoft ultrapassam os 4 biliões de dólares em valor de mercado
Apple e Microsoft atingiram um marco histórico ao ultrapassarem os 4 biliões de dólares em valor de mercado, reforçando o seu lugar entre as empresas mais valiosas do mundo. Este feito reflete o sucesso dos seus produtos e a confiança dos investidores nas suas estratégias de crescimento e inovação.
Americanas, gigantes e muito valiosas
A Apple registou um valor de mercado de aproximadamente 4,1 biliões de dólares, enquanto a Microsoft alcançou cerca de 4,6 biliões de dólares, posicionando-se atrás apenas da Nvidia, que lidera com 4,7 biliões de dólares.
Fatores impulsionadores
A valorização da Apple deve-se principalmente ao lançamento bem-sucedido do iPhone 17, que superou as vendas do modelo anterior em mercados-chave como os Estados Unidos, China e Rússia.
Além disso, a divisão de serviços da empresa está projetada para ultrapassar os 100 mil milhões de dólares em receita anual pela primeira vez.
Por outro lado, a Microsoft beneficiou de uma reavaliação significativa da sua participação de 27% na OpenAI, estimada em cerca de 135 mil milhões de dólares, após uma reestruturação estratégica com a empresa de inteligência artificial.
Perspectivas futuras
Ambas as empresas estão prestes a divulgar os seus resultados financeiros trimestrais. A Microsoft apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2026 na quarta-feira, com expectativas de crescimento nas receitas e lucros.
A Apple, por sua vez, anunciará os resultados do último trimestre fiscal na quinta-feira, com analistas prevendo um desempenho positivo impulsionado pelo sucesso do iPhone 17.
Este avanço das duas tecnológicas reflete não apenas o sucesso dos seus produtos, mas também a confiança dos investidores nas suas estratégias de inovação e adaptação às tendências do mercado.
Quando falamos de números extremamente grandes, como os que se usam para medir o valor de mercado de empresas como a Apple ou a Microsoft, existem duas formas principais de os expressar: a escala curta e a escala longa.
Na escala curta, comum nos Estados Unidos e em alguns outros países anglófonos, cada novo “bilhão” corresponde a mil milhões (10⁹) e cada “trilhão” equivale a mil biliões (10¹²). Por exemplo, um valor de 4 biliões de dólares na escala curta representa 4 000 000 000 000 dólares.
Na escala longa, utilizada em Portugal, cada “bilião” equivale a um milhão de milhões (10¹²) e cada “trilião” a um milhão de biliões (10¹⁸). Por isso, quando lemos notícias internacionais, é importante ter atenção à escala usada para não subestimar ou superestimar os números.
Em resumo, Portugal segue a escala longa, onde os números enormes têm nomes diferentes dos que se usam nos Estados Unidos, o que pode gerar alguma confusão na leitura de artigos financeiros globais.