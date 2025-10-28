Apple e Microsoft ultrapassam os 4 biliões de dólares em valor de mercado

Apple e Microsoft atingiram um marco histórico ao ultrapassarem os 4 biliões de dólares em valor de mercado, reforçando o seu lugar entre as empresas mais valiosas do mundo. Este feito reflete o sucesso dos seus produtos e a confiança dos investidores nas suas estratégias de crescimento e inovação.

Americanas, gigantes e muito valiosas

As gigantes tecnológicas Apple e Microsoft atingiram marcos históricos ao ultrapassarem os 4 biliões de dólares em valor de mercado, consolidando-se entre as empresas mais valiosas do mundo.

A Apple registou um valor de mercado de aproximadamente 4,1 biliões de dólares, enquanto a Microsoft alcançou cerca de 4,6 biliões de dólares, posicionando-se atrás apenas da Nvidia, que lidera com 4,7 biliões de dólares.

Fatores impulsionadores

A valorização da Apple deve-se principalmente ao lançamento bem-sucedido do iPhone 17, que superou as vendas do modelo anterior em mercados-chave como os Estados Unidos, China e Rússia.

Além disso, a divisão de serviços da empresa está projetada para ultrapassar os 100 mil milhões de dólares em receita anual pela primeira vez.

Por outro lado, a Microsoft beneficiou de uma reavaliação significativa da sua participação de 27% na OpenAI, estimada em cerca de 135 mil milhões de dólares, após uma reestruturação estratégica com a empresa de inteligência artificial.

Perspectivas futuras

Ambas as empresas estão prestes a divulgar os seus resultados financeiros trimestrais. A Microsoft apresentará os resultados do primeiro trimestre de 2026 na quarta-feira, com expectativas de crescimento nas receitas e lucros.

A Apple, por sua vez, anunciará os resultados do último trimestre fiscal na quinta-feira, com analistas prevendo um desempenho positivo impulsionado pelo sucesso do iPhone 17.

Este avanço das duas tecnológicas reflete não apenas o sucesso dos seus produtos, mas também a confiança dos investidores nas suas estratégias de inovação e adaptação às tendências do mercado.