Análise iPhone 17 Pro Max: mais centrado em melhorias do que em revoluções

A Apple regressou em força com o novo iPhone 17 Pro Max, um dispositivo que não tenta reinventar a roda, mas sim aperfeiçoar quase todos os elementos que definem um topo de gama. O resultado é um smartphone que oferece melhorias em autonomia, câmaras e construção - e um foco claro nos criadores de conteúdo. Deixamos a nossa análise.

Apesar da falta de grandes avanços em inteligência artificial (IA), o novo iPhone 17 Pro Max marca um ponto alto na engenharia de hardware da Apple. O novo chassis em alumínio unibody, a introdução de um sistema de arrefecimento por câmara de vapor e a autonomia recorde fazem dele o iPhone mais equilibrado até hoje. Mas será que vale a pena o investimento?

Especificações

Especificações completas Cores Opções: Prateado, Laranja cósmico, Azul escuro

Prateado, Laranja cósmico, Azul escuro Estrutura: Unibody em alumínio

Unibody em alumínio Parte da frente: Ceramic Shield 2

Ceramic Shield 2 Parte de trás: Ceramic Shield Capacidade 256 GB

512 GB

1 TB

2 TB Tamanho e peso Dimensões: 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm

163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm Peso: 231 gramas Ecrã Tipo: Super Retina XDR OLED integral de 6,9 polegadas (diagonal)

Super Retina XDR OLED integral de 6,9 polegadas (diagonal) Resolução: 2868x1320 píxeis a 460 ppp

2868x1320 píxeis a 460 ppp Funcionalidades: Dynamic Island, Ecrã Sempre Ligado, Tecnologia ProMotion (até 120 Hz), HDR, True Tone, vasta gama de cores (P3), Toque háptico

Dynamic Island, Ecrã Sempre Ligado, Tecnologia ProMotion (até 120 Hz), HDR, True Tone, vasta gama de cores (P3), Toque háptico Contraste: 2.000.000:1

2.000.000:1 Luminosidade: 1000 nits (normal), 1600 nits (HDR), 3000 nits (exterior), 1 nit (mínima)

1000 nits (normal), 1600 nits (HDR), 3000 nits (exterior), 1 nit (mínima) Proteção: Revestimento oleofóbico resistente a dedadas e antirreflexo

Revestimento oleofóbico resistente a dedadas e antirreflexo Compatibilidade: Suporte para vários idiomas e caracteres Resistência Classificação: IP68 segundo a norma IEC 60529 (até 30 minutos a 6 metros de profundidade) Apple Intelligence Integração: Presente em apps e experiências do sistema

Presente em apps e experiências do sistema Privacidade: Sistema de proteção avançado, sem acesso por terceiros (nem pela Apple) Processador Chip: A19 Pro

A19 Pro CPU: 6-core (2 de desempenho + 4 de eficiência)

6-core (2 de desempenho + 4 de eficiência) GPU: 6-core com aceleradores neurais

6-core com aceleradores neurais Neural Engine: 16-core

16-core Outros: Ray tracing acelerado por hardware Câmara Sistema: Pro Fusion de 48 MP

Pro Fusion de 48 MP Câmara Principal: 48 MP (ƒ/1,78, estabilização ótica 2ª geração, Focus Pixels 100%)

48 MP (ƒ/1,78, estabilização ótica 2ª geração, Focus Pixels 100%) Teleobjetivas: 12 MP 2x (ƒ/1,78) 48 MP 4x (ƒ/2,8, design tetraprisma) 12 MP 8x (ƒ/2,8, design tetraprisma)

Ultra Grande Angular: 48 MP, 13 mm, ƒ/2,2, 120°

48 MP, 13 mm, ƒ/2,2, 120° Zoom: Ótico até 16x total, digital até 40x

Ótico até 16x total, digital até 40x Modos: Noite, Retrato com foco e profundidade, HDR inteligente 5, Photonic Engine, Deep Fusion, ProRAW, Estilos fotográficos

Noite, Retrato com foco e profundidade, HDR inteligente 5, Photonic Engine, Deep Fusion, ProRAW, Estilos fotográficos Vídeo: 4K Dolby Vision até 120 fps, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Vídeo espacial, Time-lapse, Câmera lenta até 240 fps (1080p)

4K Dolby Vision até 120 fps, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Vídeo espacial, Time-lapse, Câmera lenta até 240 fps (1080p) Áudio: Áudio Espacial, 4 microfones de qualidade estúdio, redução de ruído do vento Câmara Frontal Resolução: 18 MP Center Stage

18 MP Center Stage Abertura: ƒ/1,9

ƒ/1,9 Funcionalidades: Foco automático, HDR inteligente 5, Modo Noite, Retrato, Photonic Engine, ProRAW

Foco automático, HDR inteligente 5, Modo Noite, Retrato, Photonic Engine, ProRAW Vídeo: 4K Dolby Vision até 60 fps, ProRes até 4K 60 fps, modo cinematográfico, câmara lenta (1080p 120 fps) Alimentação e bateria Autonomia vídeo: até 37 horas

até 37 horas Streaming: até 33 horas

até 33 horas Carregamento rápido: 50% em 20 minutos (40 W) ou 30 minutos (30 W MagSafe)

50% em 20 minutos (40 W) ou 30 minutos (30 W MagSafe) Carregamento wireless: MagSafe até 25 W, Qi2 até 25 W Face ID Tecnologia: TrueDepth com Center Stage Segurança Funcionalidades: SOS emergência via satélite, Deteção de acidente Rede e conectividade 5G: Suporte a múltiplas bandas FDD e TDD

Suporte a múltiplas bandas FDD e TDD LTE: Gigabit com MIMO 4x4

Gigabit com MIMO 4x4 Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2

Wi-Fi 7 (802.11be) com MIMO 2x2 Bluetooth: Versão 6

Versão 6 Thread: Suporte a tecnologia de rede Thread

Suporte a tecnologia de rede Thread Ultra Wideband: Processador de 2ª geração

Processador de 2ª geração NFC: Modo leitor com reserva de bateria Localização GPS: Dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC)

Dupla frequência (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC) Outros sensores: Bússola digital, Wi-Fi, Microlocalização iBeacon Botões e controlos Botão Ação: Modo sem som, Concentração, Câmara, Inteligência visual, Lanterna, Dictafone, Reconhecer música, Lupa, Controlos, Atalhos, Acessibilidade

Modo sem som, Concentração, Câmara, Inteligência visual, Lanterna, Dictafone, Reconhecer música, Lupa, Controlos, Atalhos, Acessibilidade Controlos de Câmara: Exposição, profundidade, zoom, câmaras, estilos e tom Conectividade física Porta: USB-C (carregamento, DisplayPort, USB 3 até 10 Gb/s)

USB-C (carregamento, DisplayPort, USB 3 até 10 Gb/s) Carregamento wireless: MagSafe e Qi2 até 25 W

MagSafe e Qi2 até 25 W Ímanes e sensores: Série magnética, íman de alinhamento, magnetómetro, NFC de acessórios Sensores Face ID

Sensor LiDAR

Barómetro

Giroscópio

Acelerómetro de alta força G

Sensor de proximidade

Sensor de luz ambiente duplo Cartão SIM Configuração: Dual SIM (nano-SIM + eSIM) com suporte a Dual eSIM Sistema operativo Versão: iOS 26 Privacidade Autenticação: Face ID seguro

Face ID seguro Controlo de apps: Permissão necessária para monitorização

Permissão necessária para monitorização Comunicações: iMessage e FaceTime totalmente encriptados Acessibilidade Recursos: VoiceOver, Zoom, Lupa, Controlo por manípulos, AssistiveTouch, Seguimento do olhar, RTT/TTY, Legendas descritivas, Fala em tempo real, Atalhos de voz, Conteúdo enunciado

Na caixa

iPhone 17 Pro Max com iOS 26

Cabo de carrega­mento USB‑C (1 m)

Pin de ejeção

Documentação

Um design polémico, mas com propósito

O design do iPhone 17 Pro Max é um dos maiores desvios face à geração anterior. O corpo passa agora a ser construído num bloco único de alumínio, abandonando o titânio do iPhone 16 Pro Max. A mudança pode surpreender, mas faz sentido: o alumínio é mais leve, mais fácil de dissipar calor e oferece uma rigidez superior graças à nova estrutura unibody.

A parte traseira recebeu um "plateau" de câmaras que atravessa todo o topo do dispositivo - uma escolha estética ousada que divide opiniões, mas que também se revela funcional, ao permitir espaço adicional para sensores e uma bateria de maior capacidade.

A Apple protege ambas as faces com Ceramic Shield 2, agora três vezes mais resistente a riscos e quatro vezes mais resistente a quedas.

As dimensões cresceram ligeiramente para 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm e o peso chega às 233 gramas, o que o torna mais sólido na mão, mas ainda confortável graças às arestas mais arredondadas. O modelo Cosmic Orange é o mais marcante, acompanhado por Deep Blue (o nosso) e Silver - curiosamente, sem versão em preto este ano.

E quanto à disposição dos botões e entradas?

Do lado esquerdo encontra-se o botão de ação e o de volume;

Do lado direito está localizado o botão de Power e o de controlo da câmara;

Na parte de baixo está a entrada USB‑C, microfones integrados e altifa­lantes estéreo integrados;

Na parte da frente, em cima, tem altifa­lantes estéreo integrados e um microfone integrado.

Ecrã do iPhone 17 Pro Max - mais brilhante que nunca

O painel OLED Super Retina XDR de 6,9 polegadas mantém a taxa variável ProMotion de 1Hz a 120Hz, mas eleva a fasquia da luminosidade: 3000 nits de pico, um salto considerável face aos 2000 nits da geração anterior.

A Apple introduziu uma nova camada anti-reflexo, que melhora a visibilidade sob luz solar direta e reduz brilhos, o que torna o ecrã mais legível em exteriores. A fidelidade cromática é exemplar, com excelente contraste (2.000.000:1) e pretos profundos, embora alguns analistas considerem que continua ligeiramente atrás do Galaxy S25 Ultra e do Pixel 10 Pro XL em precisão de cor absoluta.

A Dynamic Island mantém-se discreta e funcional, integrando a câmara frontal e o Face ID, com resposta rápida e fiável. No geral, é um ecrã de excelência - o mais brilhante e resistente alguma vez num iPhone.

Hardware e performance

No interior, o chip A19 Pro volta a colocar a Apple na frente do desempenho móvel. Construído num processo de 3 nm, combina um CPU de 6 núcleos (2 de desempenho + 4 de eficiência) e uma GPU de 6 núcleos com aceleração por hardware para ray tracing. O novo Neural Engine de 16 núcleos garante um salto de 30% em tarefas de IA e aprendizagem automática.

A estreia do sistema de arrefecimento por câmara de vapor é uma das grandes novidades. Este mecanismo, há muito comum em dispositivos Android, permite dissipar o calor de forma mais eficiente, o que mantém o desempenho sustentado durante longas sessões de gaming ou edição de vídeo.

O modelo base vem com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, com opções até 2 TB. Em uso real, o sistema é extremamente fluido: jogos com ray tracing, edição de vídeo em 4K e multitarefa pesada decorrem sem qualquer limitação.

Ao jogar Junkyard Rush Racing, os gráficos carregavam sem problema e o jogo não demonstrava qualquer tipo de lag ou queda de frames. Contudo, o telefone pareceu aquecer mais do que o esperado, o que é estranho tendo em conta a nova tecnologia.

Software e suporte

O iOS 26 estreia o novo design Liquid Glass, com uma estética e fluidez impressionantes. As alterações não são apenas na "beleza" - o sistema está mais personalizável, com widgets adaptáveis no ecrã bloqueado e novas opções visuais.

Apesar de a Apple ter introduzido algumas ferramentas de Apple Intelligence, como Live Translation e Visual Intelligence, o foco em IA continua discreto. Ainda não há uma versão renovada da Siri com integração total de modelos generativos - algo que deverá chegar em 2026.

Em contrapartida, a Apple continua a liderar no suporte de longo prazo: são esperadas pelo menos cinco grandes atualizações de sistema, mantendo o 17 Pro Max relevante por muitos anos.

Câmaras do iPhone 17 Pro Max: absolute cinema

O iPhone 17 Pro Max reforça o estatuto de ferramenta profissional de imagem. O conjunto triplo de câmaras é composto por três sensores de 48 MP - principal, ultra grande angular e teleobjetiva.

A lente principal (f/1.78) garante uma excelente captação de luz e detalhe, enquanto a teleobjetiva de 100 mm oferece zoom ótico de 4x e um modo de 8x "qualidade ótica", que utiliza o recorte central do sensor para manter a nitidez. A ultra grande-angular de 13 mm cobre 120°, ideal para paisagens e interiores.

A Apple introduz ainda melhorias em Smart HDR 5, Deep Fusion e modo Noite, além de novas opções de gravação em ProRes RAW, Log 2 e compatibilidade com ACES - padrões usados em cinema profissional. A função Genlock permite sincronizar múltiplos iPhones em filmagens multicâmara, algo pensado para criadores e realizadores.

Na frente, o novo sensor 18 MP Center Stage utiliza um formato quadrado (1:1), o que permite alternar entre retrato e paisagem automaticamente, adaptando o enquadramento ao número de pessoas na imagem.

Em vídeo, o iPhone 17 Pro Max continua imbatível: grava 4K Dolby Vision até 120 fps, com estabilidade exemplar e uma reprodução de cor de nível profissional.

Principal (48MP)

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Principal (48MP) Zoom

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Ultra grande angular (48MP)

Imagens originais: 1, 2.

Teleobjetiva (48 MP)

Imagens originais: 1, 2.

Bateria

A Apple conseguiu o impensável: aumentar a capacidade e eficiência sem comprometer a ergonomia. A bateria de 4823 mAh (ou 5088 mAh na versão eSIM) proporciona a melhor autonomia de sempre num iPhone.

Nos nossos testes, o 17 Pro Max superou as 31 horas de reprodução contínua de vídeo e quase 17.5 horas de navegação web, números que o colocam muito acima dos principais concorrentes Android.

O carregamento com fio atinge agora 40 W, permitindo chegar a 50% em cerca de 20 minutos com o novo adaptador. O carregamento sem fios MagSafe e Qi2 suporta 25 W, garantindo mais flexibilidade para quem prefere soluções sem cabo.

A nova eficiência térmica do A19 Pro e a câmara de vapor contribuem para uma gestão energética de topo - é o iPhone com melhor desempenho térmico e autonomia que a Apple já produziu.

Veredicto do iPhone 17 Pro Max

O iPhone 17 Pro Max é uma atualização sólida, mais centrada em melhorias do que em revoluções. O novo design em alumínio, a câmara de vapor e a bateria de longa duração colocam-no no topo da engenharia móvel atual.

É o iPhone ideal para criadores de conteúdo, profissionais de vídeo e utilizadores exigentes que valorizam desempenho consistente, qualidade de imagem e durabilidade.

Quem tem um iPhone 15 Pro Max ou 16 Pro Max poderá não sentir necessidade imediata de trocar, mas quem vem de gerações anteriores encontrará um salto considerável em todos os aspetos.

Sem ser o mais ousado em inteligência artificial, o 17 Pro Max demonstra que a Apple ainda sabe o que significa ser "Pro", inclusive no preço (1499,99€).

iPhone 17 Pro Max