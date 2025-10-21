Pouco interesse no iPhone Air leva Apple a reduzir produção deste modelo

A Apple procurou inovar e mostrar a sua capacidade de criar algo novo com o iPhone Air. Este modelo ultrafino queria quebrar barreiras e gerar um interesse grande nos utilizadores. Afinal, o iPhone Air da Apple não conseguiu atrair a atenção esperada, e a sua produção foi reduzida.

iPhone Air não atraiu o interesse esperado

A estratégia de design ultrafino da Samsung e da Apple, dois gigantes do mercado dos smartphones, tem sido dececionante, não conseguindo corresponder à procura esperada. Depois das dificuldades de vendas da Samsung com o Galaxy S25 Edge, foi agora revelado que o iPhone Air da Apple está a sofrer um destino semelhante.

Conforme os relatórios mais recentes, o iPhone Air enfrenta uma procura mais lenta do que o esperado, apesar de ostentar características de ponta e um design elegante e ultrafino. De acordo com uma notícia do The Elec, citando a Mizuho Securities do Japão, a Apple planeia cortar a produção do iPhone Air em aproximadamente um milhão de unidades este ano devido à procura inferior à esperada.

Esta situação contrasta fortemente com a estratégia geral da Apple para o iPhone. A empresa decidiu aumentar a produção total do iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max em dois milhões de unidades. Esta medida eleva a previsão de produção total da série iPhone 17 de 88 milhões para 94 milhões de unidades até ao início de 2026. Isto demonstra total confiança nos outros modelos da série.

Apple vai reduzir a produção deste modelo

Embora o iPhone Air tenha esgotado rapidamente, principalmente no mercado chinês, despertou menos interesse nos mercados ocidentais. Os analistas revelaram os principais causas para esta situação:

Os designs ultrafinos resultam frequentemente em menor capacidade de bateria e menos opções de câmara. Os consumidores optaram por sacrificar a espessura em termos de duração da bateria e capacidades fotográficas.

Os utilizadores escolhem o modelo base do iPhone 17, devido ao seu preço mais acessível, ou os modelos Pro, que oferecem sistemas de câmara avançados e características premium. O equilíbrio entre o preço e as características do iPhone Air perdeu o seu apelo, ficando algures entre estes dois modelos.

Este declínio está alinhado com a história semelhante da Samsung, que viu o cancelamento do projeto Galaxy S26 Edge. Isto aconteceu devido à desaceleração das vendas deste modelo e à reintrodução do Galaxy S26 Plus.

Os analistas do mercado acreditam que o ajuste estratégico da Apple não é um retrocesso, mas sim uma tentativa de encontrar o equilíbrio entre a inovação e as expectativas do mercado. Apesar da redução do iPhone Air, o desempenho global da série iPhone 17 está entre os mais fortes dos últimos anos.