iPhone 20 poderá chegar com ecrãs gigantes de 6,4 e 7 polegadas

A Apple poderá estar a preparar uma revolução nas dimensões dos seus futuros smartphones, com tamanhos de ecrã enormes para a geração do iPhone 20.

Os novos ecrãs gigantes dos iPhones da Apple

A linha Pro dos iPhones da Apple sempre foi o destino ideal para quem procura ecrãs de grandes dimensões. Embora se preveja que o futuro modelo dobrável da marca venha a assumir o topo da tabela no que toca ao tamanho de exibição, a Apple parece determinada em esticar as variantes tradicionais ao máximo.

Segundo informações recentes partilhadas na rede social Weibo pelo conhecido analista Digital Chat Station, estão já a ser testados protótipos com novas dimensões de ecrã.

O informador detalha que uma das versões em desenvolvimento apresenta uma diagonal de 6,4 polegadas, destinada muito provavelmente ao modelo comemorativo iPhone 20 Pro.

Uma versão Pro Max a roçar as 7 polegadas

Para além do modelo Pro padrão, as fugas de informação apontam para um painel ainda mais surpreendente de 7 polegadas. Este componente estaria reservado para o iPhone 20 Pro Max.

Para efeitos de comparação, o iPhone 17 Pro conta com um ecrã de 6,3 polegadas e o Pro Max com 6,9 polegadas, o que significa que este incremento, embora pareça subtil no papel, será bastante percetível ao segurar o equipamento.

Apesar do aumento físico da área de visualização, as proporções gerais do ecrã deverão ser mantidas. Isto significa que a proporção de aspeto não sofrerá alterações abruptas, tratando-se apenas de uma ampliação proporcional da imagem e não de um formato mais estreito ou alongado.

Adicionalmente, especula-se que a marca possa adotar uma nova estrutura de extremidades curvas nos quatro cantos, reduzindo as molduras ao mínimo absoluto.

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