Apple vai permitir sincronizar a área de transferência entre iPhone e Windows

A Apple planeia disponibilizar uma funcionalidade que permitirá aos utilizadores copiar e colar conteúdos entre o iPhone e computadores com o sistema operativo Windows. Estamos perante um passo histórico na interoperabilidade entre sistemas concorrentes.

Novidade poderá ser exclusiva para a União Europeia

A novidade foi detetada nos registos de pedidos de interoperabilidade da Apple na União Europeia. A empresa liderada por Tim Cook aceitou desenvolver um mecanismo que viabiliza a partilha e a importação de elementos da área de transferência do iPhone com computadores Windows emparelhados.

No pedido original, submetido no início de 2026, a Microsoft explicou que não conseguia disponibilizar uma ferramenta equivalente à Área de Transferência Universal da Apple, que facilita a partilha imediata entre dispositivos do ecossistema da marca.

Com esta alteração, os utilizadores poderão beneficiar de uma sincronização simplificada.

Funcionamento técnico da nova integração do iPhone com Windows

A Apple confirmou que irá criar uma solução baseada em frameworks já existentes, semelhantes às utilizadas para as notificações e atividades em tempo real.

Através do AccessorySetupKit, a Microsoft poderá solicitar permissão para aceder à área de transferência do telemóvel, exigindo o consentimento explícito do utilizador para cada computador emparelhado.

Este processo garante que a transferência de dados ocorre de forma segura e sem comprometer a integridade do sistema operativo.

Apesar de ser uma excelente notícia para quem trabalha com sistemas híbridos, o desenvolvimento desta funcionalidade exigirá um esforço de engenharia considerável. A tecnológica de Cupertino prevê concluir os trabalhos no final de 2027, altura em que deverá disponibilizar uma versão de testes para programadores.

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