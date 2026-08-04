O nosso ADN poderá guardar o segredo de uma espécie humana desconhecida

A história da evolução humana poderá ser ainda mais complexa do que se pensava. Um novo estudo sugere que o ADN dos humanos modernos contém vestígios de uma população humana desconhecida, um “antepassado fantasma” que nunca foi identificado através de fósseis, mas cuja herança genética continua presente em praticamente todas as pessoas atuais. Que espécie humana terá existido?

A descoberta reforça a ideia de que a evolução do Homo sapiens não foi uma linha reta, mas antes uma rede de cruzamentos entre diferentes espécies e populações humanas.

Um antepassado que ninguém conhece

Os investigadores recorreram a um novo algoritmo, designado Trace, para analisar o genoma de cerca de 500 pessoas de diferentes regiões do planeta. Em vez de comparar diretamente o ADN moderno com o de neandertais ou denisovanos conhecidos, o método consegue detetar assinaturas genéticas de populações antigas que nunca foram sequenciadas.

Os resultados mostram que cerca de 1% do ADN dos humanos modernos terá origem numa população humana desconhecida, geneticamente mais próxima dos neandertais e dos denisovanos do que do Homo sapiens. Segundo os autores, o cruzamento terá ocorrido antes da saída dos humanos modernos de África, há cerca de 70 mil anos.

ADN “fantasma” pode estar ligado ao cérebro e à linguagem

Um dos aspetos mais intrigantes do estudo é a localização destes fragmentos de ADN. Até agora, algumas regiões do genoma eram consideradas praticamente exclusivas do Homo sapiens, estando associadas ao desenvolvimento cerebral, à comunicação entre neurónios, à reprodução e até à linguagem.

No entanto, os investigadores descobriram que também existem nessas regiões sequências provenientes deste misterioso antepassado. Isto levanta novas questões sobre a origem de algumas características que tornam a nossa espécie única.

Ainda há mais mistérios na Oceânia

O trabalho revelou também outro dado surpreendente. As populações indígenas da Oceânia parecem transportar fragmentos genéticos ainda mais antigos, herdados através dos denisovanos.

Esses segmentos poderão pertencer a uma linhagem extremamente antiga, possivelmente relacionada com o Homo erectus, embora ainda não existam provas suficientes para o confirmar.

Uma árvore genealógica muito mais complicada

Durante muitos anos acreditou-se que a evolução humana correspondia sobretudo à sucessão de espécies relativamente bem definidas. Hoje, essa visão está a ser substituída por um cenário muito mais complexo, em que diferentes grupos humanos coexistiram, cruzaram-se entre si e trocaram material genético durante centenas de milhares de anos.

Os cientistas já sabiam que os humanos atuais fora de África transportam ADN neandertal e que algumas populações asiáticas e da Oceânia possuem também ADN denisovano.

Agora, este estudo acrescenta um novo protagonista à história: um grupo humano que ainda não tem nome nem rosto, mas cuja presença continua inscrita no nosso genoma.

O “fantasma” continua por identificar

A identidade deste misterioso antepassado permanece desconhecida. Os investigadores admitem que possa tratar-se de uma população africana extinta ainda não identificada ou de um ramo próximo do Homo heidelbergensis, considerado um possível ancestral comum dos neandertais e dos denisovanos.

Para já, não existem fósseis que permitam associar este ADN a uma espécie concreta. Mas os avanços na genética evolutiva e as novas técnicas de análise prometem continuar a revelar capítulos escondidos da história da humanidade, mostrando que a nossa árvore genealógica é muito mais rica e entrelaçada do que se imaginava há apenas alguns anos.