Office 2024 a 14,8€ enquanto o Office 2021 entra em contagem decrescente

A 13 de outubro de 2026, a Microsoft encerra várias frentes de suporte no mesmo dia e o Office 2024 fica como a única suite perpétua com anos de vida pela frente. Na GoodOffer24, a chave digital do Office 2024 custa 14,8€ com o cupão TT30, menos do que várias das versões que vão ficar para trás. Além disso, quem também precisar de sistema operativo encontra o Windows 11 Pro chave original por 21,8€.

Uma data, quatro fins de suporte

O calendário de ciclo de vida da Microsoft raramente concentra tanto num único dia. Contudo, 13 de outubro de 2026 é exatamente isso: uma convergência de prazos que afeta desde o portátil doméstico até ao servidor da pequena empresa. Nesse dia, o Office 2021 e o Office LTSC 2021 (em Windows e em Mac) deixam de receber correções de segurança, sem qualquer extensão prevista. Ao mesmo tempo, termina em definitivo o programa ESU do Windows 10, a rede de segurança que manteve milhões de máquinas protegidas depois do fim oficial do sistema em outubro de 2025.

A lista não fica por aqui. O Windows 11 24H2, nas edições Home e Pro, deixa de receber as atualizações mensais nessa mesma data, o que obriga à passagem para uma versão mais recente. Por fim, o Windows Server 2022 desce de suporte base para suporte alargado, ou seja, mantém correções de segurança mas perde tudo o resto.

Produto Situação a 13 de outubro de 2026 Office 2016 e Office 2019 Sem suporte desde 14 de outubro de 2025 Office 2021 e Office LTSC 2021 Fim de suporte, sem extensão nem ESU Windows 10 (programa ESU) Última atualização de segurança do programa Windows 11 24H2 Home e Pro Fim de manutenção desta versão Windows Server 2022 Passa a suporte alargado Office 2024 Suportado até 9 de outubro de 2029

Office 2021 termina, Office 2024 continua até 2029

Ao contrário do que aconteceu com o Windows 10, as versões perpétuas do Office não têm programa de atualizações alargadas. Por isso, quando o Office 2021 chegar ao fim, a escolha resume-se a duas vias: a subscrição do Microsoft 365 ou a chave digital do Office 2024. Há ainda uma curiosidade que ilustra bem a mudança de era: o Publisher desaparece do Microsoft 365 precisamente a 13 de outubro de 2026, com um verdadeiro interruptor de fim de vida.

O Office 2024 Professional Plus reúne o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, o OneNote e o Access numa instalação local, com ativação associada ao computador e suporte oficial até 9 de outubro de 2029. Em contrapartida, o Copilot continua reservado à subscrição, o que, para quem trabalha sobretudo offline, dificilmente pesa na decisão. Antes de instalar, convém remover qualquer versão anterior da suite, uma vez que a sobreposição de instalações é a causa mais comum de erros de ativação.

O paradoxo de preço do Office 2024

Eis o detalhe que torna esta campanha invulgar: a versão mais recente e com mais anos de suporte é também a mais barata do catálogo. O Office 2021, que perde o suporte dentro de três meses, custa mais de quatro vezes o valor do Office 2024. Consequentemente, as edições antigas só fazem sentido em cenários muito específicos, como compatibilidade com macros legadas ou requisitos de software antigo.

Nota prática: quem precisa apenas do Access, para pequenas bases de dados internas, encontra na versão 2024 autónoma uma via mais económica do que a suite completa de 2021.

Windows: a saída antes do fim do ESU

Para os equipamentos que ainda correm Windows 10 ao abrigo do ESU, o relógio corre até à mesma data. Assim sendo, atualizar o sistema agora evita a pressa de última hora e o risco de ficar exposto a vulnerabilidades corrigidas apenas nas versões suportadas.

Importa distinguir um caso particular: o Windows 10 Enterprise LTSC 2021 mantém suporte próprio até janeiro de 2027, pelo que continua a ser uma opção válida para hardware antigo ou máquinas dedicadas que não cumprem os requisitos do Windows 11.

Servidores: dez cêntimos separam duas gerações

No segmento de servidores, a matemática desta campanha dispensa comentários longos. O Windows Server 2022, que desce a suporte alargado a 13 de outubro, custa 20,8€. A geração seguinte, o Windows Server 2025, com anos de suporte base pela frente, fica por 20,9€. Por dez cêntimos de diferença, a escolha para um homelab ou um ambiente de testes praticamente faz-se sozinha.

Packs e utilitários com desconto

Para quem monta um computador de raiz, os packs continuam a ser a forma mais direta de resolver sistema e produtividade num único pagamento:

Adicionalmente, a campanha abrange duas ferramentas da EaseUS, ambas com o código TT10:

Como aplicar os cupões TT30 e TT10

Os valores apresentados ao longo do artigo já contemplam o desconto do respetivo cupão. Ainda assim, a aplicação do código no checkout é obrigatória para chegar a esses preços:

Adicionar o produto pretendido ao carrinho. Introduzir o código TT30 no campo de cupão (ou TT10 nos produtos EaseUS). Confirmar que o valor final reflete o desconto antes de concluir a compra.

A chave digital chega por email pouco depois da confirmação do pagamento, o que permite ativar o software no próprio dia. Os preços são definidos pela plataforma e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Office 2024 em resumo: o calendário decide

Quando um único dia apaga o suporte de quatro produtos ao mesmo tempo, a decisão deixa de ser sobre preferências e passa a ser sobre datas. Nesse contexto, o Office 2024 por 14,8€ resolve a produtividade até 2029, enquanto o Windows 11 e o Server 2025 tratam da base do sistema. A subscrição do Microsoft 365 mantém-se a escolha certa para quem depende de colaboração na nuvem ou do Copilot; para todos os outros, a chave digital perpétua chega, sobra e custa menos do que um almoço fora.