Google Wallet do Android deixou de funcionar em smartphones importados da China

Os sistemas de pagamento por NFC têm conquistado os utilizadores, em especial pela simplicidade de utilização. No Android o mais usado é o Google Wallet, mas este está com um problema peculiar. Deixou de funcionar em smartphones importados da China.

Google Wallet do Android deixou de funcionar

Uma recente atualização dos Serviços do Google Play desativou os pagamentos por NFC em vários smartphones importados da China. O problema afeta diretamente os equipamentos que mantêm o firmware original desenvolvido para o mercado chinês. Impede o funcionamento normal do Google Wallet, mesmo quando este é configurado com cartões bancários emitidos na Europa.

A falha começou a ser amplamente reportada pelos utilizadores a partir da disponibilização da versão 26.28 dos Serviços do Google Play. Durante o processo de verificação do sistema, o software deteta o identificador de origem do dispositivo e desativa a camada responsável por processar a transação e emitir o cartão virtual no terminal de pagamento.

Origem da falha da Google Wallet no Android

Esta limitação não depende da localização geográfica de quem utiliza o telefone nem do país de origem do banco emissor. O fator determinante é a versão de software com que o equipamento saiu da linha de montagem. Por esse motivo, as variantes com a ROM global dos mesmos fabricantes continuam a realizar pagamentos sem qualquer limitação. Análises detalhadas efetuadas pela comunidade técnica revelam que a verificação do sistema se baseia numa instrução específica presente no ficheiro de configuração do firmware chinês.

Quando a aplicação deteta essa linha de código, despoleta o bloqueio imediato da funcionalidade de pagamento no terminal. Entre os dispositivos mais atingidos pela alteração encontram-se modelos topo de gama de várias marcas conhecidas. Na lista sobressaem os equipamentos da linha X da Vivo, incluindo as séries X300, X200 e a gama de dobráveis X Fold. A situação estende-se igualmente a unidades da Oppo, como o Find N3 e o Find X9 Pro, bem como a smartphones da Xiaomi, nomeadamente o 17 Ultra e o 13 Pro, e aos modelos Ace6 e 15T da OnePlus.

Falta de resposta oficial e soluções

Até ao momento, a Google não emitiu qualquer esclarecimento oficial sobre o sucedido. Esta falta de informação deixa em aberto se a alteração resulta de uma política deliberada para restringir o uso de equipamentos não certificados fora da China ou se se trata apenas de um erro introduzido no código do software.

Para contornar a limitação, alguns utilizadores estão a optar por reverter a aplicação para edições anteriores do sistema. Contudo, essa medida obriga a prescindir dos patches de segurança mais recentes. Em paralelo, registam-se casos em que o serviço foi restabelecido de forma automática, o que pode indicar correções a ser aplicadas diretamente a partir dos servidores da gigante tecnológica.