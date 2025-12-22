Precisamos de um segundo cérebro? Mind Space do OPPO Find X9 Pro é a solução

Com o ritmo a que vivemos no dia a dia, muitas vezes era lógico termos um clone ou um segundo cérebro. Sendo isso impossível, temos soluções simples, que podemos usar já atualmente. Uma delas é o Mind Space da OPPO, que experimentámos no OPPO Find X9 Pro. É hora de esquecer as notas espalhadas e os screenshots perdidos. O OPPO Find X9 Pro organiza a nossa vida digital e transforma ideias em planos concretos com a ajuda da IA do Mind Space.

Vive-se atualmente na era do excesso de informação. É comum ver um restaurante incrível no Instagram, ler uma recomendação de um hotel num blog e receber um e-mail com horários de voos. Onde é que se guarda tudo isto? Normalmente, a informação fica dispersa entre a galeria de fotos e várias aplicações de notas. É aqui que entra o OPPO Find X9 Pro com a sua funcionalidade: o Mind Space.

Para quem sente que precisa de um “segundo cérebro” para gerir a vida digital, este artigo explica o que é esta tecnologia e demonstra, na prática, como se pode planear uma passagem de ano inesquecível nos Açores usando apenas a IA do Google Gemini integrada.

O que é o Mind Space da OPPO?

Pode imaginar-se uma “gaveta mágica” inteligente no telemóvel. O Mind Space (integrado no ColorOS) é um hub unificado onde se pode guardar qualquer conteúdo visualizado no ecrã ou clipes de áudio.

Com um simples gesto de swipe up com 3 dedos para cima no ecrã, o Mind Space permite guardar screenshots, onde ficam acessíveis a qualquer momento. O objetivo é eliminar a fricção entre aplicações. Contudo, a verdadeira revolução acontece na integração: o Mind Space comunica diretamente com o Google Gemini. Isto significa que não serve apenas para guardar informação; permite criar com ela. O smartphone passa de um armazém de dados para um assistente de planeamento ativo.

OPPO Find X9 Pro em ação: “a minha passagem de ano em São Miguel”

Para se perceber o poder desta ferramenta, passa-se da teoria à prática. O Cenário: O objetivo é passar a Passagem de Ano de 2025 para 2026 na ilha de São Miguel, nos Açores. Há 3 dias de viagem e é necessário organizar tudo, desde os locais a visitar até ao jantar de Réveillon.

Eis como o Mind Space no OPPO Find X9 Pro facilita todo o processo.

Passo 1: recolha de imagens e informação

Ao navegar na Internet no OPPO Find X9 Pro e visualizar locais de interesse, o processo de recolha é simples e intuitivo:

Encontrar a inspiração: ao ler um blog de viagens sobre a icónica “Lagoa das Sete Cidades”. Ativar o Mind Space: desliza-se com 3 dedos para cima no ecrã para guardar uma captura de imagem. Repetir o processo: Ao ver uma foto do “Parque Terra Nostra” no Instagram, repete-se o processo de colocar no Mind Space

Ao encontrar um restaurante em Ponta Delgada com ótimas críticas para a noite de 31 de dezembro, transporta-se para o Mind Space.

Ao ver o horário do fogo de artifício nas Portas da Cidade, move-se para o Mind Space usando a forma mais simples, o deslizar com 3 dedos.

No final deste processo, obtém-se uma coleção de peças soltas sobre os Açores guardadas no Mind Space, prontas a serem usadas.