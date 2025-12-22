Precisamos de um segundo cérebro? Mind Space do OPPO Find X9 Pro é a solução
Com o ritmo a que vivemos no dia a dia, muitas vezes era lógico termos um clone ou um segundo cérebro. Sendo isso impossível, temos soluções simples, que podemos usar já atualmente. Uma delas é o Mind Space da OPPO, que experimentámos no OPPO Find X9 Pro. É hora de esquecer as notas espalhadas e os screenshots perdidos. O OPPO Find X9 Pro organiza a nossa vida digital e transforma ideias em planos concretos com a ajuda da IA do Mind Space.
Vive-se atualmente na era do excesso de informação. É comum ver um restaurante incrível no Instagram, ler uma recomendação de um hotel num blog e receber um e-mail com horários de voos. Onde é que se guarda tudo isto? Normalmente, a informação fica dispersa entre a galeria de fotos e várias aplicações de notas. É aqui que entra o OPPO Find X9 Pro com a sua funcionalidade: o Mind Space.
Para quem sente que precisa de um “segundo cérebro” para gerir a vida digital, este artigo explica o que é esta tecnologia e demonstra, na prática, como se pode planear uma passagem de ano inesquecível nos Açores usando apenas a IA do Google Gemini integrada.
O que é o Mind Space da OPPO?
Pode imaginar-se uma “gaveta mágica” inteligente no telemóvel. O Mind Space (integrado no ColorOS) é um hub unificado onde se pode guardar qualquer conteúdo visualizado no ecrã ou clipes de áudio.
Com um simples gesto de swipe up com 3 dedos para cima no ecrã, o Mind Space permite guardar screenshots, onde ficam acessíveis a qualquer momento. O objetivo é eliminar a fricção entre aplicações. Contudo, a verdadeira revolução acontece na integração: o Mind Space comunica diretamente com o Google Gemini. Isto significa que não serve apenas para guardar informação; permite criar com ela. O smartphone passa de um armazém de dados para um assistente de planeamento ativo.
OPPO Find X9 Pro em ação: “a minha passagem de ano em São Miguel”
Para se perceber o poder desta ferramenta, passa-se da teoria à prática. O Cenário: O objetivo é passar a Passagem de Ano de 2025 para 2026 na ilha de São Miguel, nos Açores. Há 3 dias de viagem e é necessário organizar tudo, desde os locais a visitar até ao jantar de Réveillon.
Eis como o Mind Space no OPPO Find X9 Pro facilita todo o processo.
Passo 1: recolha de imagens e informação
Ao navegar na Internet no OPPO Find X9 Pro e visualizar locais de interesse, o processo de recolha é simples e intuitivo:
- Encontrar a inspiração: ao ler um blog de viagens sobre a icónica “Lagoa das Sete Cidades”.
- Ativar o Mind Space: desliza-se com 3 dedos para cima no ecrã para guardar uma captura de imagem.
- Repetir o processo:
- Ao ver uma foto do “Parque Terra Nostra” no Instagram, repete-se o processo de colocar no Mind Space
- Ao encontrar um restaurante em Ponta Delgada com ótimas críticas para a noite de 31 de dezembro, transporta-se para o Mind Space.
- Ao ver o horário do fogo de artifício nas Portas da Cidade, move-se para o Mind Space usando a forma mais simples, o deslizar com 3 dedos.
No final deste processo, obtém-se uma coleção de peças soltas sobre os Açores guardadas no Mind Space, prontas a serem usadas.
Com várias informações soltas reunidas, antigamente seria necessário abrir cada nota e escrever um plano manualmente. Com o Find X9 Pro, a IA assume uma tarefa simples.
- Abre-se a janela do Mind Space onde estão os itens recolhidos.
- Criam uma nova coleção chamada “Açores” e automaticamente os screenshots são adicionados.
- Selecionam-se todos os itens recolhidos (as fotos das lagoas, os restaurantes, os textos).
- Clica-se no botão “perguntar” na parte inferior do ecrã e usa-se uma prompt simples como a mostrada abaixo:
Com base nestas imagens e notas que recolhi, cria um itinerário de viagem de 3 dias para São Miguel, Açores, para a passagem de ano de 2025/2026. Inclui tempos de deslocação e sugere um plano detalhado para a noite de 31 de dezembro com base no restaurante guardado
O Itinerário Gerado
Em segundos, o Gemini analisa o conteúdo visual e textual guardado no Mind Space, cruza-o com dados reais de localização e gera um plano estruturado como este:
Dia 1: 30 de dezembro - O Oeste Místico
- Manhã: Chegada e recolha do carro. Viagem direta para o Miradouro da Boca do Inferno (identificado na foto) e descida à Lagoa das Sete Cidades.
- Tarde: Passeio pela Ponta da Ferraria para ver o pôr do sol no oceano.
- Noite: Jantar relaxado em Ponta Delgada para recarregar baterias.
Dia 2: 31 de dezembro - Relaxamento e Réveillon
- Manhã: Viagem até às Furnas (45 min de Ponta Delgada). Passeio botânico no Parque Terra Nostra, conforme a imagem guardada.
- Tarde: Banho termal nas águas férreas para relaxar antes da festa. Regresso a Ponta Delgada.
- A Grande Noite: Jantar no restaurante selecionado (o Gemini confirma se é necessário reserva). À meia-noite, assistir ao fogo de artifício nas Portas da Cidade com vista para a marina.
Dia 3: 1 de janeiro - Natureza Pura
- Manhã: Subida à Lagoa do Fogo. Sendo feriado e estando tudo mais calmo, é o momento ideal para apreciar a vista.
- Tarde: Visita à Fábrica de Chá Gorreana e regresso ao aeroporto.
Benefícios reais para o utilizador
O grande trunfo do Mind Space no OPPO Find X9 Pro é a capacidade de acabar com a dispersão digital, centralizando conteúdos de várias aplicações num único local acessível. Ao contrário das capturas de ecrã tradicionais, esta ferramenta preserva os links originais, permitindo que se passe da inspiração à reserva ou compra com somente um toque, sem necessidade de novas pesquisas.
Além da organização, a integração com a Inteligência Artificial do Google Gemini poupa horas de trabalho manual, transformando automaticamente notas e imagens soltas em planos estruturados e acionáveis. Tudo isto é gerido por gestos simples e intuitivos que se tornam naturais, garantindo que o telemóvel atua como um verdadeiro assistente pessoal sem interromper o fluxo de navegação do utilizador.
Uma revolução chamada Mind Space?
O Mind Space do OPPO Find X9 Pro não é somente mais uma aplicação; é uma mudança de paradigma na forma como se interage com a informação no telemóvel. Transforma a recolha passiva de imagens, notas e outra informação numa ferramenta ativa de planeamento.
Seja para planear a próxima escapadinha em Portugal ou somente organizar o dia a dia profissional, esta funcionalidade garante que se demora menos tempo a organizar o telemóvel e se ganha mais tempo para aproveitar a vida real.
Para quem gostou desta funcionalidade, o mais lógico é experimentar ativar o Mind Space nas definições do smartphone OPPO e começar hoje a construir o seu “segundo cérebro” com um assistente (realmente) pessoal e muito eficiente.