DIGI: tarifários com mais dados para roaming em 2026

Com a crescente mobilidade dentro e fora da Europa, o uso de dados móveis em roaming tornou-se uma preocupação comum entre os utilizadores. A DIGI publicou recentemente uma tabela com os dados disponíveis em roaming (UE/EEE) a partir de janeiro de 2026.

O roaming é o serviço pago, prestado pela DIGI, que te permite utilizar o seu dispositivo móvel (telemóvel, tablet ou computador portátil) no estrangeiro.

Todos os operadores móveis podem aplicar a Política de Utilização Responsável para garantir que o serviço de roaming não é utilizado abusivamente para outros fins que não as viagens regulares dentro da EEE.

Para o efeito, a DIGI diz ter aplicado mecanismos de controlo justos, razoáveis e proporcionados durante os últimos quatro meses.

Para 2026 o "crédito" de dados em roaming vai aumentar ligeiramente. A tabela em baixo mostra a diferença entre 2025 e o que será possível ter no próximo ano.

Se é cliente DIGI e vai para a UE/EEE, em alguns tarifários vai passar a ter mais plafond de dados para gastar. Não se esqueça que há limites que devem ser compridos, para a fatura não aumentar.