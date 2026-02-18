PplWare Mobile

É o fim das VPN para contornar bloqueios de IPTV e sites piratas em Espanha

Autor: Pedro Simões

  1. Max says:
    18 de Fevereiro de 2026 às 09:52

    E será que resulta? Escreve um jornal espanhol:
    “Por exemplo, não está claro se essas empresas de VPN realmente aceitarão as ordens de bloqueio, considerando que nenhuma delas é espanhola; na verdade, a NordVPN está sediada no Panamá e a Proton VPN é suíça, e no passado ambas as empresas usaram sua localização para evitar ações legais.
    \A isso deve-se acrescentar que essas medidas cautelares não representam uma sentença final, e que foram adotadas sem ouvir a posição das empresas de VPN, que não estiveram presentes no processo judicial até agora.
    Portanto, agora “la pelota” está no campo das empresas VPN, que devem decidir se seguem as ordens da LaLiga e da Telefónica para bloquear endereços IP, ou se lutam contra essa medida, mesmo ignorando-a completamente.”
    Ainda acrescento outra coisa – há VPNs que montaram o seu sistema de forma a não conseguirem bloquear IPs, mesmo que o quisessem fazer (não sei se é o caso desta).

