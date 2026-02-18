Conheça as principais classificações dos Sistemas de Informação

Quando falamos de Sistemas de Informação (SI), é comum surgirem várias formas de classificação. Uma das abordagens mais conhecidas no meio académico é a proposta por James A. O’Brien, autor de referência na área da gestão e tecnologias de informação.

Num mundo cada vez mais orientado a dados, os SI assumem um papel central no funcionamento das organizações. Da simples emissão de uma fatura à definição da estratégia empresarial, tudo depende de sistemas capazes de recolher, processar e transformar dados em informação útil.

Como organiza O’Brien os Sistemas de Informação? A resposta é simples: de acordo com o tipo de suporte que prestam à organização.

1) Sistemas de Suporte às Operações

São os sistemas que asseguram o funcionamento diário da organização. Tratam grandes volumes de dados e garantem que as atividades decorrem sem falhas.

TPS – Transaction Processing Systems

Os Sistemas de Processamento de Transações são a base de qualquer organização digital.

São responsáveis por:

Registar vendas

Processar pagamentos

Controlar stocks

Gerir salários

Sem TPS, simplesmente não há operação. Por exemplo, um sistema de gestão bancário.

Sistemas de Controlo de Processos

Muito utilizados em ambientes industriais, permitem monitorizar e controlar processos físicos em tempo real.

Exemplo: sistemas automatizados de produção numa fábrica.

Sistemas de Colaboração Empresarial (ECS)

Focados na comunicação e trabalho em equipa, incluem:

Plataformas colaborativas (ex. Suite da Google)

Ferramentas de videoconferência (ex. Teams)

Sistemas de mensagens corporativas (ex. Slack)

Num mundo cada vez mais híbrido, estes sistemas tornaram-se críticos.

2) Sistemas de Suporte à Gestão

Se os anteriores garantem que a organização funciona, estes garantem que a organização decide bem.

MIS – Management Information Systems

Produzem relatórios periódicos com base nos dados operacionais.

Servem para:

Acompanhar desempenho (ex. Microsoft Excel, YNAB)

Apoiar o controlo de gestão (ex. Microsoft Power BI)

Suportar o planeamento a médio prazo (ex. Notion, Trello)

São muito utilizados por gestores intermédios.

DSS – Decision Support Systems

Aqui entramos num nível mais analítico.

Os DSS permitem:

Simulação de cenários (ex. Tableau)

Análise de tendências (ex. IBM SPSS Statistics)

Apoio a decisões semi-estruturadas (ex. Qlik Sense)

São particularmente úteis quando a decisão não é totalmente rotineira.

EIS – Executive Information Systems

Destinados à gestão de topo, apresentam:

Indicadores estratégicos (KPIs)

Informação agregada

Dashboards intuitivos

O objetivo é simples: permitir decisões rápidas com base em informação consolidada.

3) Sistemas Baseados em Conhecimento

O’Brien também destaca os sistemas que utilizam conhecimento especializado.

Sistemas Especialistas

Baseados em inteligência artificial

Simulam o raciocínio de especialistas

Aplicados em áreas como medicina, finanças ou engenharia

São o embrião do que hoje conhecemos como sistemas inteligentes.

As distinções apresentadas anteriormente, especialmente os Sistemas de Suporte às Operações e os Sistemas de Suporte à Gestão permite perceber como a informação flui dentro de uma organização, desde o registo de uma simples venda até à definição de uma estratégia empresarial.

Num contexto atual, onde dados são um dos ativos mais valiosos, compreender esta classificação ajuda a perceber porque é que os Sistemas de Informação continuam a ser o verdadeiro motor das organizações modernas.