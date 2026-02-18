Huawei regressa ao segmento da corrida profissional com o Watch GT Runner 2

A Huawei prepara-se para apresentar uma nova geração de produtos num evento de lançamento, em Madrid, Espanha. Sob o mote "Now is Your Run", o foco será o Huawei Watch GT Runner 2, a grande aposta da marca no regresso ao segmento de smartwatches de corrida profissional.

Agendado para o dia 26 de fevereiro de 2026, o evento da Huawei promete revelar inovações em wearables, smartphones, áudio e tablets, com avanços no desporto, na saúde e bem-estar, e na fotografia profissional, redefinindo o que é possível num ecossistema inteligente.

Em destaque estará o Huawei Watch GT Runner 2, que ganhou forma depois de cinco anos de investigação e desenvolvimento.

O novo smartwatch vai integrar funcionalidades de corrida significativamente melhoradas, incluindo as seguintes:

Um modo de maratona profissional;

Localização GPS de ultra-precisão;

Monitorização fisiológica avançada;

Algoritmos de treino baseados em dados científicos.

O objetivo da marca é responder às exigências da competição de elite, mantendo-se acessível aos corredores do dia a dia.

Inovação ao ritmo dos melhores do mundo

A segunda geração do Huawei Watch GT Runner é fruto da parceria entre a Huawei e a lenda da maratona Eliud Kipchoge.

Enquanto parceira tecnológica oficial da dsm-firmenich Running Team, a marca aproveitou a experiência inigualável do atleta, moldada por recordes mundiais, triunfos olímpicos e a sua histórica maratona em menos de duas horas, para reunir insights reais sobre as necessidades dos atletas.

Durante a Meia Maratona de Barcelona 2026, o atleta Jake Smith, da dsm-firmenich Running Team, pôs o Huawei Watch GT Runner 2 à prova, validando as inovações tecnológicas num contexto real.

Segunda a Huawei, é esta fusão de conhecimentos que lhe permite apresentar "resultados surpreendentes em termos de precisão, ergonomia, bateria e capacidade de processamento".

De líder de mercado a inovador na corrida profissional

A aposta da Huawei neste segmento é sustentada pela sua liderança comprovada no mercado global de wearables.

Na suas palavras, em 2025, a marca alcançou a quota de mercado número um na indústria, com mais de 200 milhões de dispositivos enviados a nível mundial até meados do ano.

Com o regresso aos smartwatches de corrida profissional após cinco anos, a marca alavanca a sua escala e avanço tecnológico para oferecer um produto de nova geração, baseado na colaboração extensiva com mais de 100 corredores e em modelos avançados de avaliação de fadiga e desempenho.