REDMI Buds 8 Lite: Xiaomi promete praticidade por menos de 25 euros

A Xiaomi está a reforçar o seu portfólio com os novos REDMI Buds 8 Lite, os mais recentes auriculares de entrada de gama da marca, pensados para quem privilegia a praticidade e a facilidade de utilização, com suporte para carregamento rápido.

Disponíveis em Black, White e Blue, os REDMI Buds 8 Lite combinam carregamento rápido, design clássico e conectividade prática.

Desta forma, afirmam-se como uma opção equilibrada para quem procura um dispositivo de áudio com uma boa relação qualidade-preço para o dia a dia.

Xiaomi promete som claro e detalhado

No centro da experiência sonora está um grande driver com diafragma em titânio de 12,4 mm, que garante um som claro e detalhado.

Através de conectividade Bluetooth 5.4, os auriculares suportam os codecs de áudio AAC e SBC, assegurando uma reprodução sonora nítida e de elevada qualidade numa ampla variedade de dispositivos.

Além do modo 'Transparência', que permite manter a perceção do ambiente envolvente, os auriculares integram cancelamento de ruído ativo híbrido (ANC) de banda larga até 42 dB.

Com recurso a uma combinação de microfones de feedforward e feedback, o modo ANC identifica e reduz eficazmente uma vasta gama de ruídos ambientais de baixa frequência.

Em chamadas no exterior, entra em funcionamento o cancelamento de ruído ambiental (ENC) com IA e microfone duplo, que utiliza o conjunto de microfones e algoritmos de Inteligência Artificial para isolar a voz do utilizador, mesmo com velocidades de vento até 6 m/s.

A pensar na personalização e nas preferências dos utilizadores, é possível escolher entre cinco modos de equalização pré-definidos, ideais para realçar graves, vozes ou agudos, entre outros, ou ajustar manualmente a equalização através da aplicação Xiaomi Earbuds.

Ligação simultânea e bateria para até 36 horas

Com a praticidade e a conveniência em destaque, os REDMI Buds 8 Lite permitem a ligação simultânea a dois dispositivos, como um smartphone e um computador portátil, alternando automaticamente entre eles consoante a origem da chamada.

Concebidos para estilos de vida acelerados, os REDMI Buds 8 Lite possibilitam, ainda, até duas horas de reprodução de música com apenas 10 minutos de carregamento.

Além do carregamento rápido, os REDMI Buds 8 Lite oferecem uma autonomia prolongada, alcançando até 36 horas de utilização com a caixa de carregamento.

Preço e disponibilidade

Os REDMI Buds 8 Lite estarão disponíveis em três opções de cores: Black, White e Blue, a partir de 24,99 euros.