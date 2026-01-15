Ferramenta de IA de Elon Musk vai ser integrada nos sistemas do Pentágono

Esta semana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA) anunciou que a ferramenta de Inteligência Artificial (IA) de Elon Musk, o Grok, será integrada nos sistemas do Pentágono ainda este mês.

Num discurso na sede da SpaceX, no Texas, na segunda-feira, o secretário de Defesa dos EUA disse que o Grok, desenvolvido pela xAI, será integrado nos sistemas militares ainda este mês.

Em breve, teremos os principais modelos de IA do mundo em todas as redes não confidenciais e confidenciais do nosso departamento.

Disse Pete Hegseth, revelando uma nova "estratégia de aceleração da IA" no departamento de Defesa que, segundo ele, "libertará a experimentação, eliminará barreiras burocráticas, focará nos investimentos e demonstrará a abordagem de execução necessária para garantir que lideramos a IA militar e que ela se torne mais dominante no futuro".

Desta forma, as Forças Armadas dos EUA começarão a integrar a ferramenta de IA Grok nas redes do Pentágono.

Integração da IA em sistemas governamentais críticos como os do Pentágono

A integração do Grok nos sistemas do Pentágono vai ao encontro de um anúncio, feito no ano passado, de que o departamento de Defesa havia concedido contratos de até 200 milhões de dólares à Anthropic, Google, OpenAI e xAI para "desenvolver fluxos de trabalho de IA agêntica numa variedade de áreas".

Conforme recordado pelo The Guardian, em dezembro, foi anunciado que o departamento de Defesa tinha selecionado o Gemini da Google para alimentar a nova plataforma interna de IA militar, conhecida como GenAI.mil.

Entretanto, como parte do anúncio desta semana, o secretário de Defesa informou que, sob a sua orientação, o gabinete de Inteligência Artificial e Digital do departamento de Defesa "exercerá toda a sua autoridade para fazer cumprir" os "decretos de dados do departamento e disponibilizar todos os dados apropriados em sistemas de TI federados para exploração de IA, incluindo sistemas de missão em todos os serviços e componentes", conforme citado.

A IA é tão boa quanto os dados que recebe, e vamos garantir que eles estejam disponíveis.

Grok tem sido alvo de escrutínio

Integrado na rede social X, o Grok tem sido alvo de escrutínio, depois de ser altamente criticado por permitir que os utilizadores gerem imagens sexuais e violentas.

Ainda que tenha limitado algumas das suas funções de geração de imagens aos assinantes pagos, a reação negativa tem ecoado, nas últimas semanas. No sábado, por exemplo, a Indonésia bloqueou temporariamente o acesso ao Grok, numa decisão seguida pela Malásia, posteriormente.

