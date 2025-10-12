Google Maps ganha novidade com o Gemini e a IA na navegação

A IA está a ganhar espaço e a conquistar novas apps. Um exemplo é o Google Maps, que começa a substituir o Google Assistant pelo Gemini, mudando completamente a forma como se usa a aplicação. Será possível fazer tudo a partir de agora com a voz e de forma simples.

Google Maps ganha novidade com o Gemini

Os planos da Google com o Gemini são muito claros. Integrar a IA em qualquer aplicação e serviço e já o faz há algum tempo. Agora, começou a implementar uma mudança muito importante no Google Maps. Em concreto, a versão 25.41.03.815390258 traz uma nova opção que permite escolher entre dois assistentes diferentes. Entre eles está o Google Assistant, que está na plataforma há anos .

O outro assistente que podemos selecionar na nova versão do Google Maps é nada mais nada menos que o Gemini. O chatbot da Google também se integra com outras plataformas relacionadas com a condução, como o Android Auto. Por outras palavras, pode-se finalmente substituir o Google Assistant pelo Gemini no Google Maps. E, claro, oferece muito mais opções.

Com o Gemini, é possível agora executar qualquer ação que se faria manualmente no Google Maps. Alterar a rota durante a navegação, solicitar que se modifique o tipo de viagem e permitir portagens, adicionar paragens de estrada mais específicas e assim por diante.

Esta IA ajudará de forma natural e intuitiva

Por exemplo, quem estiver a viajar e precisar de reabastecer num posto de abastecimento, pode perguntar ao Gemini. Bastará ditar que "encontre um posto de abastecimento Repsol para parar, mas não se desvie demasiado". A IA fará uma pesquisa e modificará a rota automaticamente.

A integração do Gemini com o Google Maps está disponível para os utilizadores beta da aplicação no Android. No entanto, é provável que chegue à versão final em breve e também esteja disponível para a aplicação iOS no futuro. Quem possui a versão de teste pode agora escolher entre utilizar a IA ou o Assistente anterior. Para isso, basta seguir uma série de passos.

Aceder ao Google Maps e clique no ícone da sua conta na parte superior. De seguida, clique na opção 'Definições' e, em seguida, selecionar 'Navegação'. Por fim, encontra a secção "Gemini" e toca nela. Agora só terá de escolher entre o Google Assistant ou o Gemini. O botão do microfone que aparece na parte superior quando está no meio de uma rota é substituído pelo ícone do Gemini. Para o usar, basta tocar nele e dizer qualquer comando.