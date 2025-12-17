Gerar imagens no ChatGPT é agora muito melhor e mais rápido graças à OpenAI

A geração de imagens no ChatGPT nunca mais será a mesma graças à sua mais recente atualização. A OpenAI acaba de equipar o seu chatbot com o GPT Image 1.5, um novo modelo de geração de imagens que não só é muito melhor e mais versátil, como também é até quatro vezes mais rápido que o seu antecessor.

Gerar imagens no ChatGPT é muito melhor e mais rápido

Com o GPT Image 1.5, a OpenAI pretende competir diretamente com a Google e o seu Nano Banana Pro. Embora o ChatGPT oferecesse boas opções de geração de imagens, algo que se tornou especialmente evidente durante a febre do Studio Ghibli, parecia ter ficado um passo atrás dos seus rivais em termos de aplicações práticas. A partir de agora, o ChatGPT pode gerar imagens realistas mais complexas e detalhadas que refletem mais fielmente o pedido do utilizador.

Além disso, possui novas capacidades para criar uma única imagem através da fusão de várias fotos, bem como para recriar roupas, penteados ou cenários. Ademais, pode implementar diferentes estilos na mesma criação.

A OpenAI refere que o novo modelo de geração de imagens do ChatGPT é superior na renderização de muitos rostos pequenos numa única cena. Isto pode ser especialmente útil quando se tenta representar uma situação que envolva inúmeras pessoas. A equipa de Sam Altman sublinha ainda que, ao respeitar com mais precisão as instruções do utilizador, a IA pode realizar edições de maior qualidade que não distorcem o pedido.

OpenAI traz como novidade o GPT Image 1.5

Afirmam ainda que o GPT Image 1.5 permite ao ChatGPT gerar imagens com texto mais legível, mesmo quando se utilizam vários textos longos com tamanhos de letra diferentes. A opção de gerar imagens no ChatGPT não se limita agora a inserir um prompt com o que pretende criar. A versão web e as aplicações móveis do chatbot estão a lançar uma nova secção chamada Imagens.

A OpenAI oferece instruções e filtros predefinidos, visando não só estimular a imaginação dos utilizadores, mas também demonstrar as características de melhor desempenho nesta secção. Um aspeto interessante desta nova oferta é que a empresa a promove como uma solução ideal para uso comercial e profissional. Por exemplo, para agências de marketing que desejam criar recursos visuais sem ter de os fazer manualmente a partir do zero.

É evidente que a OpenAI quer consolidar o ChatGPT como uma solução genuína de geração de imagens e não apenas como uma ferramenta por detrás de uma tendência viral, como aconteceu com as criações ao estilo do Studio Ghibli. O lançamento da nova IA para geração de imagens do ChatGPT começou hoje para todos os utilizadores. Isto significa que estará disponível até na versão gratuita do chatbot. Os programadores que pretendam tirar partido do GPT Image 1.5 já o podem fazer através da API.