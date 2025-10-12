Dica: como organizar o seu Outlook para nunca perder um email importante

Está farto de ter uma caixa de entrada do Outlook confusa, onde os emails importantes se perdem no meio de tantos outros? Pois bem, com a formatação condicional do Outlook, pode transformar a sua caixa de entrada num espaço mais organizado e eficiente. Descubra como!

Como utilizar a formatação condicional no Outlook

1️⃣ Abra as definições de visualização

1. No painel superior do Outlook, clique no separador "Ver".

2. De seguida, na lista de opções que aparece, clique em "Definições de visualização".

2️⃣ Aceda à formatação condicional

1. Dentro das Definições de visualização, encontrará a opção "Formatação condicional". Clique nela para abrir a janela onde irá criar as suas regras.

2. Clique em "Adicionar regra" para criar uma nova regra.

3️⃣ Crie uma nova regra de formatação

1. Dê um nome descritivo à sua regra - por exemplo, "Emails do Twilio".

Agora, é hora de dizer ao Outlook que emails devem receber esta formatação especial.

2. Clique em "Selecione uma condição" abaixo da secção "Condição".

"De": Esta é ideal para destacar emails de pessoas específicas.



"O assunto inclui": Quer destacar emails que contenham uma palavra específica? Pode adicioná-la aqui. Por exemplo, se quiser que todos os emails sobre "Twilio" se destaquem, basta escrever "Twilio" no campo do assunto.



3. Agora, clique em "Escolher cor" na secção "Selecionar a cor do tipo de letra".

Aqui pode escolher a cor que quer que os emails correspondentes tenham. Imagine todos os emails importantes a aparecerem a vermelho vivo.

4. Quando terminar, clique em "Guardar".

Verá as mudanças imediatamente

Pode repetir este processo para criar quantas regras de formatação condicional quiser, personalizando a sua caixa de entrada ao máximo.

📝 Com esta simples dica, a sua caixa de entrada do Outlook deixará de ser um caos para se tornar num ambiente de trabalho organizado e onde nunca mais perderá uma mensagem importante.

