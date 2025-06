Conversas no ChatGPT estão em perigo por um processo contra a OpenAI

Um dos recursos mais importantes do ChatGPT está em risco devido a uma batalha judicial entre a OpenAI e o The New York Times. O jornal americano, que processou a empresa de IA por violação de direitos de autor, exigiu que a OpenAI mantivesse registos das conversas do ChatGPT. Isto impedirá que os utilizadores apaguem permanentemente as suas conversas com a IA, mesmo que queiram.

Conversas no ChatGPT estão em perigo

Numa publicação no seu blogue, a OpenAI declarou que irá recorrer de uma ordem judicial que exige que as conversas do ChatGPT sejam preservadas indefinidamente. A empresa solicitou ao Juiz Distrital dos EUA, Sidney H. Stein, que anulasse a ordem, alegando um exagero que coloca a privacidade dos utilizadores em risco.

A OpenAI contestou o pedido do New York Times desde o início, argumentando que viola os padrões da indústria e as suas próprias políticas. Esta retenção de dados significa que a OpenAI não pode eliminar as suas conversas no ChatGPT, mesmo que o solicite explicitamente na aplicação. A empresa já tomou medidas para solicitar a um juiz que rejeite a medida.

Uma ordem judicial exigiu que a OpenAI retenha os registos de saída do ChatGPT. Isto inclui conversas atuais, conteúdo da API e conversas excluídas de todos os utilizadores. A medida afeta as contas gratuitas do ChatGPT, aqueles que pagam por uma subscrição ChatGPT Plus, Pro ou Team, ou aqueles que utilizam a API sem um acordo de retenção zero de dados.

Culpa é de um processo contra a OpenAI

As conversas eliminadas, que são normalmente removidos dos servidores após um mês, permanecerão indefinidamente. A OpenAI informa que irá implementar medidas adicionais para impedir o acesso não autorizado, pelo que o conteúdo será armazenado separadamente num sistema seguro.

A OpenAI confirmou que os dados estão bloqueados ao abrigo de uma lei de retenção separada, pelo que não serão partilhados com o The New York Times ou qualquer outro autor. Se necessário, apenas os membros das equipas jurídica e de segurança da empresa terão acesso às suas conversas.

Embora os utilizadores possam optar por não participar em conversas temporárias para armazenar as suas conversas, a OpenAI mantém uma cópia destas interações no seu servidor. Isto significa que as conversas temporários também estariam sujeitos à medida, embora não estivessem ligados ao perfil do utilizador.