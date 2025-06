PowerToys já podem testar a ligação à internet e descarregar vídeos do YouTube

Todos conhecem já a proposta da Microsoft de ferramentas adicionais para o Windows, os famosos PowerToys. O seu launcher integrado no kit de ferramentas da Microsoft, o PowerToys Run, tem agora novidades nos plugins de terceiros. Um novo módulo pode executar um SpeedTest e até descarregar vídeos localmente para o seu PC.

PowerToys já podem testar a ligação à internet

Entre as muitas características do Microsoft PowerToys, o PowerToys Run é, sem dúvida, uma das mais poderosas, em conjunto com o módulo Palete de Comandos. De relembrar que o PowerToys Run é um iniciador rápido que permite pesquisar itens no PC ou executar determinadas funções. Este iniciador pode acomodar muitos outros recursos adicionais, uma vez que também suporta plug-ins de terceiros.

Entre os módulos externos mais recentes, aquele que permite realizar um SpeedTest é, sem dúvida, um dos mais interessantes. Para o criar, o seu programador, Ruslanlap, utilizou a interface de linha de comandos da ferramenta OOKLA SpeedTest.

O resultado é bastante convincente, pois permite aceder ao módulo SpeedTest numa interface moderna, mas, acima de tudo, livre de anúncios. Para o executar, basta iniciar o PowerToys Run, através do atalho de teclado Alt + Espaço e introduzir o comando spt antes de o validar.

Também já consegue descarregar vídeos do YouTube

O mesmo programador criou também um outro módulo, o VideoDownloader, que, como o próprio nome sugere, permite descarregar facilmente qualquer vídeo online. Mais uma vez, para executar este plugin, basta iniciar o PowerToys Run utilizando o atalho de teclado Alt + Espaço e digitar o comando dl antes de copiar e colar o URL do vídeo que se pretende descarregar. Notar que na primeira vez que se executar o plugin, será pedido que o configure.

A cereja no topo do bolo é que o módulo VideoDownloader não descarrega apenas vídeos. Também pode ser usado para extrair a faixa de áudio de um vídeo para um ficheiro mp3. Todos os vídeos e ficheiros de áudio descarregados com este módulo são automaticamente guardados no diretório nativo de vídeos do Windows 11. O plugin suporta obviamente vídeos publicados no YouTube, mas também em todas as outras plataformas.

De notar, no entanto, que estes plugins de terceiros não são instalados por defeito no PowerToys. Para os utilizar, deve primeiro descarregá-los manualmente (SpeedTest | VideoDownloader) e extrair a pasta principal dos mesmos para o diretório %LOCALAPPDATA%\Microsoft\PowerToys\PowerToys Run\Plugins\. Por fim, terá de reiniciar o PowerToys. Basta reiniciar o PC ou clicando com o botão direito do rato no ícone da bandeja do sistema para sair da aplicação antes de a reiniciar.