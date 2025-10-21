Bug no Windows 11 pode bloquear o rato e o teclado! Microsoft já tem solução

Com o fim do Windows 10, todos os olhares voltam-se agora para o Windows 11. Este passa a ser a única versão suportada e aquela que é recomendada. Tudo estaria bem, não fosse o caso de existir um novo bug. Este pode bloquear o rato e o teclado ou impedir o acesso à Internet. A Microsoft já tem a solução e quer que todos a instalem.

Bug no Windows 11 pode bloquear o rato e o teclado

Enquanto a Microsoft se prepara para melhorar o Windows 11 com novas funcionalidades de IA, a empresa lançou uma importante atualização para corrigir um bug importante. Este afeta muitos utilizadores numa das mais recentes atualizações deste sistema. Isto pode fazer com que o PC ou periféricos deixem de funcionar em muitos casos, ou que os programas percam completamente o acesso à Internet.

A Microsoft alertou que a atualização do Windows 11 que apresenta estas falhas é a KB5066835. Especificamente, um problema está a fazer com que as ligações HTTP/2 do host local deixem de funcionar corretamente, impedindo que as aplicações ou programas alojados localmente se liguem à rede. Esta atualização também apresenta bugs nas versões 24H2 ou 25H2.

Entre eles, existe um bug que bloqueia a visualização de documentos do Explorador de Ficheiros no painel de Visualização e faz com que uma mensagem de segurança surja incorretamente. Além disso, alguns periféricos Logitech não funcionam em PCs com o Windows 11 atualizados para estas versões. Por fim, o teclado e o rato não funcionam quando o utilizador navega para o Ambiente de Recuperação do Windows (WinRE).

Microsoft já tem solução e quer que todos a instalem

O problema é mais grave do que parece, pois a atualização KB5066835 é obrigatória. Ou seja, a Microsoft instala-a automaticamente em todos os computadores compatíveis com o Windows 11. No entanto, os problemas não afetam todos, mas sim um pequeno número de dispositivos. A Microsoft não demorou muito tempo a lançar um patch de segurança para corrigir os muitos problemas causados ​​pela última atualização do Windows 11.

Será instalado automaticamente em todos os PCs que já tenham a atualização KB5066835 e as versões 24H2 ou 25H2. Quem tiver desativado as atualizações automáticas, terá de executar a instalação manualmente. Basta clicar no botão Iniciar e ir a “Definições”. Após, selecionar “Atualização e Segurança” e, na secção “Windows Update”, clicar em “ Verificar atualizações “. Por fim, seguir os passos para instalar a atualização.

Se o patch do Windows 11 não aparecer, também se pode tentar reverter a atualização e voltar a uma versão anterior. Para tal, no Windows Update, tocar em “Histórico de atualizações” e clicar em “Desinstalar”. Por fim, reiniciar o PC.