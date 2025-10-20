iOS 26.1 beta 4: a Apple continua a refinar o seu sistema

A Apple lançou a quarta versão beta do iOS 26.1, e as novidades mostram uma clara aposta na personalização e no controlo por parte do utilizador. Esta atualização traz ajustes visuais, novas opções de privacidade e melhorias linguísticas que tornam o sistema ainda mais intuitivo.

Uma semana depois da beta 3, a Apple volta a trazer uma versão beta.

Entre as novidades, destacam-se o novo efeito “Liquid Glass”, a possibilidade de desativar o gesto de acesso rápido à câmara e várias melhorias nas apps nativas e serviços inteligentes. Mas vamos aos detalhes.

1. Alternador “Liquid Glass”

A Apple introduz uma nova opção visual: o alternador Liquid Glass. Permite aos utilizadores escolher entre dois estilos de aparência em zonas como as notificações ou barras de separação: transparente (como no iOS 26) ou pintado, no qual a opacidade e a coloração de fundo ficam ligeiramente modificadas.

Este ajuste encontra-se em Definições > Ecrã e Brilho > Liquid Glass no iPhone e iPad.

No Mac, também surge em Definições > Aparência > Liquid Glass, embora as diferenças visuais no macOS sejam menos evidentes.

2. Desativar deslize para abrir a Câmara no ecrã de bloqueio

Uma nova funcionalidade prática para muitos: agora já é possível desativar o gesto de deslizar para abrir a Câmara diretamente a partir do ecrã de bloqueio.

O novo interruptor está em Definições > Câmara > Passar o dedo no ecrã bloqueado para abril a Câmara.

Esta opção é útil para evitar aberturas acidentais da aplicação da Câmara por um deslize inadvertido.

3. Outras melhorias e adições

Para além das duas alterações acima, a versão inclui várias outras melhorias:

O serviço Apple Intelligence alargou o suporte linguístico: agora inclui chinês (tradicional), Dinamarquês, holandês, norueguês, português (Portugal), sueco, turco, e vietnamita.

A funcionalidade AirPods Live Translation passa a suportar: chinês (mandarim simplificado e tradicional), italiano, japonês, e coreano.

A aplicação Apple TV sofre rebranding: deixa de se chamar “Apple TV+” e passa a só “Apple TV”, acompanhado de novo ícone visual.

Em Definições > Geral surge uma nova secção “Captura Local” (“Local Capture”) que permite alterar o destino onde os ficheiros de captura local são guardados, e ainda permitir que apenas incluam áudio.

Melhorias na interface de “alarme”: agora o descarte de alarmes inclui uma interface “Slide to Unlock”.

Na app Música, surge um gesto de deslize para mudar de faixa (“swipe gesture”).

E mais pequenas correções e refinamentos visuais/funcionais.

Considerações finais

A iOS 26.1 beta 4 mostra que a Apple está a focar-se tanto em melhorias de usabilidade (como desativar o gesto de deslizar para a Câmara) como em refinamentos visuais (o alternador Liquid Glass) e na expansão de suporte linguístico para os seus serviços de inteligência e tradução.

Como já referimos anteriormente, para utilizadores em Portugal, destaca-se o suporte agora disponível para português (Portugal) no Apple Intelligence, uma boa notícia para quem pretende tirar partido das funcionalidades de IA em idioma nativo.