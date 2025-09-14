AirPods Pro 3: todas as novidades da nova geração de auriculares Apple

A Apple revelou recentemente os AirPods Pro 3, apresentando melhorias significativas que elevam a experiência auditiva a outro nível. Com avanços em som, conforto, funcionalidades de saúde e resistência, estes auriculares prometem conquistar tanto os amantes de música como os utilizadores mais exigentes de tecnologia.

Segue-se uma lista das principais novidades que fazem dos AirPods Pro 3 os auriculares sem fios mais avançados da Apple até hoje:

1. Sensor de frequência cardíaca integrado

Os AirPods Pro 3 incluem um sensor de frequência cardíaca que utiliza tecnologia de fotopletismografia (PPG) com luz infravermelha invisível.

Combinado com acelerómetros, giroscópio, GPS e um novo modelo de IA no iPhone, é possível monitorizar mais de 50 tipos de treino diretamente na app Fitness, sem necessidade de Apple Watch.

2. Cancelamento ativo de ruído (ANC) aprimorado

O ANC dos novos AirPods é até duas vezes mais eficaz que a geração anterior e até quatro vezes superior ao modelo original, garantindo um isolamento acústico superior, ideal para viagens e ambientes ruidosos.

3. Qualidade de som superior

Graças a uma nova arquitetura acústica multiport, o som é mais rico e imersivo.

O modo Transparência foi melhorado e o Equalizador Adaptativo ajusta automaticamente o som ao formato do ouvido, proporcionando uma experiência auditiva personalizada.

4. Design otimizado e pontas de espuma

Os AirPods Pro 3 são ligeiramente mais compactos, com uma redução de 2,6 mm na largura e aumento de 3 mm na profundidade, garantindo um encaixe mais confortável e seguro.

As pontas de silicone agora têm uma camada fina de espuma, melhorando o isolamento passivo e o conforto durante longos períodos de uso.

5. Novas pontas auriculares XXS na caixa

Os AirPods Pro 3 vêm com cinco tamanhos de pontas auriculares:

XXS: Extra extra pequeno

XS: Extra pequeno

S: Pequeno

M: Médio

L: Grande

O XXS é um novo tamanho de ponta auricular adicionado este ano aos AirPods Pro 3, com o objetivo de proporcionar um ajuste confortável para ainda mais pessoas.

6. Autonomia melhorada

A bateria dos AirPods Pro 3 permite até 8 horas de reprodução com ANC ativado (10 horas com funcionalidade de aparelho auditivo), enquanto o estojo de carregamento oferece uma autonomia total de 24 horas.

7. Resistência à água aprimorada

Com classificação IP57, os novos auriculares resistem a poeira e suor, podendo ser imersos em até 1 metro de água por 30 minutos, tornando-os ideais para atividades físicas e uso em ambientes húmidos.

IPXY significa:

IP – Proteção contra infiltração

X – proteção contra partículas sólidas (medida numa escala de 0 a 6)

Y – proteção contra líquidos (medida numa escala de 0 a 9)

8. Chip U2 mais recente

O estojo de carregamento MagSafe do AirPods Pro 3 agora tem o chip de banda ultralarga U2 mais recente, em comparação com o U1 do AirPods Pro 2.

O novo chip permite maior precisão e um aumento de 1,5 vez no alcance ao usar a aplicação Encontrar (Find My) no seu iPhone para localizar o estojo de carregamento perdido do AirPods Pro 3.

9. Disponibilidade e preço

Os AirPods Pro 3 começaram a pré-encomenda em 9 de setembro de 2025, com entregas a partir de 19 de setembro.

O preço para o mercado português está mais em conta. Em vez dos 299 euros da versão Pro 2, estes custam agora 249 euros.

Com estas melhorias, os AirPods Pro 3 consolidam-se como uma opção de topo para quem procura desempenho, conforto e tecnologia avançada em auriculares sem fios.