iPhone 17: onde é mais caro no mundo? E quanto custa em Portugal?

Os novos iPhone 17 foram apresentados na semana passada e já começaram a chegar ao mercado, trazendo consigo todas as novidades da Apple — mas também a habitual discussão sobre preços. Afinal, em que país é mais caro comprar o novo iPhone? E onde fica Portugal no ranking mundial?

Um levantamento recente mostra que, apesar de os preços em Portugal estarem longe de ser baixos, há países onde o iPhone 17 custa muito mais. Descubra agora como estes modelos estão a ser vendidos em todo o planeta.

Preços do iPhone 17 à escala global

Logo após o lançamento, a Apple revelou os preços oficiais de cada modelo — do iPhone 17 base ao iPhone 17 Air e ao poderoso iPhone 17 Pro Max. Como já é tradição, os valores variam bastante consoante o mercado, refletindo impostos locais, taxas de importação e políticas fiscais.

O iPhone 17 mais caro do mundo

O iPhone 17 Pro Max de 2TB lidera o ranking dos preços mais altos: na Turquia, o modelo chega aos 3.494,88 euros, mais do dobro do que custa nos Estados Unidos (1.708,40 euros).

Em Portugal, este mesmo modelo é vendido por 2.499 euros, valor que coloca o país numa posição intermédia, mas ainda assim distante dos preços praticados no mercado norte-americano.

Já a configuração mais acessível do Pro Max também mostra discrepâncias: na Turquia custa 2.481,57 euros, enquanto em Portugal está disponível por 1.499 euros. Nos EUA, o mesmo equipamento pode ser adquirido por apenas 1.024,70 euros.

Quanto custa o iPhone 17 Air?

O modelo iPhone Air, apontado como um dos mais procurados desta geração, também apresenta diferenças relevantes:

Turquia: 2.026,61 euros

2.026,61 euros Portugal: 1.249 euros

1.249 euros EUA: 853,77 euros

Ou seja, comprar este modelo na Turquia custa quase o dobro face ao preço nos Estados Unidos.

Modelo base também não escapa

Mesmo o modelo base não foge à tendência. Mais uma vez, a Turquia lidera com 1.613,01 euros, enquanto Portugal regista um preço de 898 euros. Já o valor mais competitivo volta a ser nos EUA, onde o modelo custa apenas 682,85 euros.

Portugal no ranking mundial

Apesar de não estar entre os países mais caros, Portugal surge consistentemente no 8.º lugar do ranking global de preços da Apple. Todos os anos esta situação se repete, resultado direto das políticas fiscais nacionais. Especialistas sublinham que estas diferenças não são inéditas e que a Apple mantém uma estratégia global, mas os preços são fortemente influenciados pelos impostos e taxas locais.

O iPhone 17 continua a ser um investimento elevado em qualquer mercado, mas as diferenças entre países impressionam. Comprar o mesmo modelo pode custar menos de metade nos Estados Unidos em comparação com a Turquia. Em Portugal, apesar de os preços estarem acima da média europeia, o país mantém-se fora do topo dos mais caros.