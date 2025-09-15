PplWare Mobile

iPhone 17: onde é mais caro no mundo? E quanto custa em Portugal?

· Apple 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. David Guerreiro says:
    15 de Setembro de 2025 às 08:20

    Não esquecer que os preços apresentados nos EUA não tem IVA. O IVA varia de Estado para Estado.

    Responder
  2. Max says:
    15 de Setembro de 2025 às 08:45

    Então e os vários modelos (base, Pro e Pro Max) do iPhone 17 ficaram mais baratos ou mais caros que os correspondentes iPhone 16? Para 256 GB e 512 GB:
    – iPhone 16 / iPhone 17
    256GB: 1 119 €; 989 € (-130€)
    512GB: 1 369 €; 1 239 € (-130€)
    – iPhone 16 Pro /iPhone 17 Pro
    256GB: 1 379 €; 1 349 € (-30€)
    512GB : 1 629 €; 1 549 € (-80€)
    – iPhone 16 Pro Max /iPhone 17 Pro Max
    256GB: 1499 €; 1 499 € (=)
    512GB: 1749 €; 1 749 € (=)

    Responder
  3. Fabio says:
    15 de Setembro de 2025 às 08:55

    A Apple vende mais caro mesmo ignorando IVA em 20% praticamente na Europa em relacao ao USA. Japao, China e outros tem acesso mais barato ao equipamento.
    Alem disso o modelo americano (Japan etc, mas nao china) tem uma bateria maior por nao ter sim slot.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube