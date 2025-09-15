A Google tem procurado formas de tornar o Google Maps mais inteligente e mais ajustado aos utilizadores às suas necessidades. São muitos os testes e nem todos acabam neste serviço. Um novo tem tudo para ser um sucesso, apesar de ser ainda só uma ideia. O Google Maps poderá usar mensagens do WhatsApp e SMS para melhorar navegação.

O Google Maps pode em breve utilizar as mensagens de texto para melhorar a navegação graças ao Gemini. Com isso vai sugerir rotas, paragens e ajustes em tempo real para tornar a condução mais inteligente e personalizada. Esta capacidade terá de ser desenvolvida para ser integrada neste serviço.

A Google explora novas formas de tornar a sua aplicação de navegação mais avançada, como evidenciado por uma patente recém-descoberta que pode mudar a forma como é utilizada. Esta nova patente chama-se “assistência de navegação baseada em mensagens”, uma funcionalidade que se baseia no Gemini, a IA da Google, e promete uma integração mais profunda no ecossistema Android.

A ideia base desta patente é que o Google Maps poderia analisar as mensagens de texto recebidas enquanto se conduz e utilizar essa informação para sugerir alterações na rota ou adicionar paragens. Assim, se alguém receber uma mensagem de WhatsApp ou SMS durante a sua viagem a pedir para ir buscar uma pizza, o Gemini pode identificá-la e oferecer-lhe um percurso alternativo que inclua essa paragem.

A funcionalidade não se limita a adicionar novas paragens. Descreve também outros cenários onde os utilizadores podem receber informações de trânsito ou de acidentes por mensagem de texto. O Google Maps pode verificar estas informações em tempo real e reconfigurar a rota automaticamente para evitar problemas.

Por outras palavras, qualquer mensagem que contenha informação útil para a navegação pode alimentar esta funcionalidade. O Gemini vai atuar como um intermediário inteligente, extraindo dados da mensagem e enviando-os para o Google Maps para utilização.

Obviamente, isto poderia levantar algumas preocupações de privacidade, uma vez que a Gemini teria acesso a este tipo de mensagens. De qualquer forma, esta é simplesmente uma patente e não significa que esta funcionalidade chegará ao Google Maps, ainda que seja extremamente interessante e útil para os utilizadores.