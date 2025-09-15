E se pudesse medir a velocidade da Internet no Windows 11? Em breve será possível

A Microsoft tem olhado para o Windows 11 e tentado dar o máximo de novas funcionalidades possíveis. A empresa tem feito este sistema evoluir e será em breve a sua única opção disponível. Agora, e do que se pode testar, o Windows 11 terá em breve uma forma direta de medir a velocidade da Internet.

As mais recentes builds de teste do Windows 11 dos Canais Dev e Beta têm várias características ocultas interessantes que a Microsoft está a preparar para uma estreia pública algures no futuro. Uma dessas funcionalidades é um teste de velocidade de Internet integrado (mais ou menos) no menu de definições da rede.

@phantomofearth descobriu esta funcionalidade e partilhou a descoberta na sua conta X. Com as futuras atualizações, o menu de definições de rede no Windows 11 terá um novo botão de teste de velocidade junto ao botão de atualização Wi-Fi (outro botão útil que a Microsoft demorou um pouco a implementar).

Este vai dar aos utilizadores acesso rápido a um teste de velocidade da Internet. Além disso, um atalho semelhante estará disponível no menu de contexto ao clicar com o botão direito do rato no indicador de rede, ao lado da opção para solucionar de problemas de rede e das definições de rede.

Infelizmente, o teste de velocidade não é uma aplicação nativa ou algo integrado na aplicação Definições. O novo botão é basicamente um atalho para o Bing e a sua ferramenta de medição de velocidade. Ainda assim, é uma mudança útil colocada no lugar certo. Além disso, dada a natureza da descoberta, a Microsoft pode alterar o funcionamento do botão antes de o disponibilizar ao público em geral.

Não tem de esperar que a Microsoft disponibilize um botão dedicado para medir a velocidade da Internet no Windows 11. Quem utiliza o PowerToys e o seu launcher Run, pode utilizar um módulo dedicado que lhe permite medir a velocidade da Internet sem abrir o browser ou utilizar o Bing.

Ainda assim, esta é uma novidade interessante da Microsoft para o Windows 11. Muitos recorrem a apps independentes e muitas vezes pesadas para garantir a validação e o controlo desta métrica. Assim, tudo ficará mais fácil e mais rápida, ainda que se necessite usar o browser com um acesso ao Bing.