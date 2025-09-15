E se pudesse trocar os seus óculos de leitura por umas gotas?

Um novo estudo reforça que pode ser possível trocar os óculos de leitura por umas gotas especiais, usadas duas a três vezes por dia, conforme necessidade.

Um estudo com 766 pacientes concluiu que a maioria deles conseguia ler duas, três ou mais linhas no quadro oftalmológico usado para testar a clareza visual de perto (teste de Jaeger), após usar colírios especialmente formulados. A melhoria detetada manteve-se por até dois anos.

A investigação foi apresentada, ontem, dia 14 de setembro, no 43.º Congresso da Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refração (ESCRS).

"Gotas duas a três vezes por dia nem sabe a visão que lhe daria"!

Todas as pessoas desenvolvem presbiopia à medida que envelhecem – uma dificuldade em focar objetos e textos próximos – e, muitas vezes, têm de recorrer a óculos de leitura.

Para estes casos, no entanto, a solução pode ser tão simples quanto usar umas gotas, especialmente formuladas, duas a três vezes por dia.

Realizámos esta investigação devido à significativa necessidade médica não satisfeita no tratamento da presbiopia. As soluções atuais, como óculos de leitura ou intervenções cirúrgicas, têm limitações, incluindo inconvenientes, desconforto social e riscos ou complicações potenciais.

Contextualizou Giovanna Benozzi, diretora do Centro de Investigação Avançada para a Presbiopia, em Buenos Aires, na Argentina, explicando que o foco da sua equipa está no grupo de pacientes com presbiopia que têm opções limitadas além dos óculos e que não são candidatos à cirurgia.

A equipa procura "fornecer evidências clínicas robustas", por forma a entregar uma solução inovadora, não invasiva, conveniente e eficaz.

Conforme partilhado, os colírios, desenvolvidos pelo pai de Giovanna Benozzi, o falecido Jorge Benozzi, do mesmo centro, contêm uma combinação de dois agentes ativos:

Pilocarpina, um medicamento que contrai as pupilas e o músculo ciliar, que é um músculo que controla a acomodação do olho para ver objetos a distâncias variadas;

Diclofenaco, um medicamento anti-inflamatório não esteroide (em inglês, NSAID) que reduz a inflamação e o desconforto que a pilocarpina frequentemente causa.

Os pacientes do estudo administraram o colírio duas vezes ao dia, geralmente ao acordar e de novo aproximadamente seis horas depois, com uma terceira dose opcional se os sintomas reaparecessem ou fosse necessário um conforto visual adicional.

O grupo de pacientes (373 mulheres e 393 homens, com idade média de 55 anos) foi dividido em três grupos para receber uma das três formulações de colírio. Cada formulação tinha uma dose fixa de diclofenaco, mas as concentrações de pilocarpina variavam entre 1%, 2% e 3%.

Os investigadores avaliaram, então, a melhoria na capacidade dos pacientes de lerem o quadro de Jaeger sem óculos de leitura (acuidade, ou clareza, visual de perto não corrigida) uma hora após a primeira administração dos colírios e acompanharam os pacientes durante dois anos.

O nosso resultado mais significativo mostrou melhorias rápidas e sustentadas na visão de perto para todas as três concentrações. Uma hora após receberem as primeiras gotas, os pacientes tiveram uma melhora média de 3,45 linhas de Jaeger. O tratamento melhorou, também, o foco em todas as distâncias. Impressionantemente, 99% dos 148 pacientes no grupo de 1% de pilocarpina alcançaram a visão de perto ideal e foram capazes de ler duas ou mais linhas extras. Aproximadamente 83% de todos os pacientes mantiveram uma boa visão de perto funcional aos 12 meses.

Partilhou Benozzi, no Congresso, ressalvando que "não foram observados eventos adversos significativos, como aumento da pressão intraocular ou descolamento da retina".

No grupo de 2%, 69% dos 248 pacientes conseguiram ler três ou mais linhas adicionais no quadro de Jaeger e, no grupo de 3%, 84% dos 370 pacientes conseguiram ler três ou mais linhas adicionais.

A melhoria na visão dos pacientes foi mantida por até dois anos, com uma duração média de 434 dias.

Entretanto, os efeitos colaterais adversos foram leves, sendo os mais comuns visão turva temporária, que ocorreu em 32% dos casos, irritação ao aplicar as gotas (3,7%) e dor de cabeça (3,8%). Nenhum paciente interrompeu o tratamento.

Quase todos os pacientes apresentaram melhorias positivas na acuidade visual de perto, embora a magnitude da melhoria dependesse do estado da sua visão antes do tratamento.

Explicou a diretora do centro de investigação argentino, partilhando que o estudo mostrou que "as concentrações ideais de pilocarpina podem ser individualizadas, dependendo da gravidade da presbiopia no início do estudo, avaliada pelos resultados iniciais do teste de Jaeger".

Afinal, "os pacientes com presbiopia menos grave responderam melhor às concentrações de 1%, enquanto aqueles com presbiopia mais avançada necessitaram de concentrações mais elevadas, de 2% ou 3%, para obter uma melhoria visual significativa".

Tratamento com gotas é uma alternativa aos óculos e à cirurgia

Segundo a equipa, pela voz de Benozzi, no Congresso, "os resultados sugerem que esta terapia combinada oferece uma alternativa segura, eficaz e bem tolerada ao tratamento tradicional da presbiopia".

As gotas especialmente formuladas "reduzem significativamente a dependência de óculos de leitura", proporcionando uma opção conveniente e não invasiva para os pacientes, embora estes colírios possam não eliminar a necessidade de óculos em todos os indivíduos.

Apesar de promissor, a diretora alertou que o tratamento não se destina a substituir intervenções cirúrgicas, mas a "servir como uma solução valiosa para pacientes que precisam de alternativas seguras, eficazes e personalizadas", e procuram "livrar-se do incómodo dos óculos".

Agora, "os profissionais de saúde ocular têm uma opção farmacológica baseada em evidências que amplia o espetro do tratamento da presbiopia além dos óculos e da cirurgia".

Estão a ser criadas outras soluções para o tratamento de presbiopia

Em julho, a norte-americana Food and Drug Administration (FDA) aprovou o VIZZ da LENZ Therapeutics, o primeiro e único colírio à base de aceclidina aprovado pela autoridade reguladora para o tratamento da presbiopia em adultos.

Conforme informámos, de forma simplificada, esta aprovação "representa uma melhoria transformadora nas opções de tratamento disponíveis para os 128 milhões de adultos que vivem com visão turva de perto".

