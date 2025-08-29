Suporte não oficial alarga vida ao Office 2016 e 2019 para lá da Microsoft

O fim do suporte ao Office 2016 e 2019 pode ser um problema para muitos utilizadores. As soluções podem sair caras e a abertura de portas para problemas de segurança é uma certeza garantida. Isso pode mudar, graças à chegada de suporte não oficial da 0patch, que alarga a vida ao Office 2016 e 2019 para lá da Microsoft.

Não é normal serem empresas externas a garantirem as atualizações e suporte do software da Microsoft. Mas, a verdade é que a empresa de segurança 0patch tem conseguido garantir muito neste campo. Agora, anunciou micropatches de segurança para o Office 2016 e 2019, com novos planos pagos para suporte alargado, aproveitando o fim oficial de atualizações da Microsoft.

No ano passado, a Microsoft confirmou que iria deixar de suportar o Office 2016 e o ​​Office 2019, seguindo a mesma estratégia do sistema operativo Windows 10. Ou seja, quando o suporte para o Office 2016 e 2019 terminar, as atualizações de segurança e, claro, as novas funcionalidades também terminarão de forma definitiva.

Na altura, a gigante do software recomendou a migração para o Microsoft 365, referindo que o modelo de subscrição “é a melhor forma de se manter protegido e atualizado”. Chegaram mesmo a estender o suporte às aplicações do Microsoft 365 no Windows 10 até outubro de 2028.

Mas e para os utilizadores que desejam continuar com o Office 2016 e o ​​Office 2019, a empresa de cibersegurança 0patch anunciou um suporte adicional. Revelou que “as aplicações Office 2016 e 2019 continuarão a receber atualizações de segurança durante pelo menos mais três anos, e possivelmente mais, dependendo da procura do mercado”.

De qualquer forma, os utilizadores interessados ​​​​em continuar a usufruir deste suporte têm diferentes planos de subscrição, cada um com preços diferentes oferecidos pela 0patch. A empresa esclarece que quem assinar agora poderá manter estes preços por mais dois anos.

Com este tipo de oferta, os utilizadores podem continuar a utilizar as suas aplicações antigas, neste caso o pacote Office, durante muitos anos com suporte de segurança, embora obviamente a um preço. Não sendo uma solução oficial, é a garantia de muitos que o seu software se mantém a funcionar sem problemas ou falhas de segurança, muitas vezes graves.