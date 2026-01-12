Teste de velocidade humilha a Microsoft e revela um Windows 11 muito lento
Ainda que seja o sistema operativo mais usado no planeta, o Windows ainda tem muito espaço para melhorar. A Microsoft tem traçado esse caminho, mas aparentemente este não tem sido um percurso uniforme. Uma comparação recente veio mostrar que afinal, o Windows 11 estará muito atrás dos seus antecessores.
Teste de velocidade desafia a Microsoft e o Windows 11
A Microsoft tem procurado, ao longo dos anos, convencer os utilizadores de que as suas versões mais recentes do sistema operativo são sinónimo de maior eficiência e rapidez. No entanto, um recente comparativo colocou à prova as últimas seis gerações do Windows, e os resultados contrariam a narrativa da gigante de Redmond.
Neste teste de velocidade, o Windows 11 ficou, de forma surpreendente, em último lugar na grande maioria das categorias, levantando questões sobre a otimização do software moderno em hardware mais antigo. A experiência foi realizada num portátil com hardware datado, especificamente um Lenovo ThinkPad X220, para avaliar como cada sistema operativo gere recursos limitados.
Foram confrontadas seis versões: XP, Vista, 7, 8.1, 10 e Windows 11. O objetivo era simples: medir a velocidade de arranque, a gestão de memória RAM e a capacidade de resposta em tarefas quotidianas. Embora a Microsoft recomende hardware moderno para o seu sistema mais recente, a discrepância de desempenho foi notória.
Falta de velocidade do Windows 11 e consumo de recursos
O Windows 11, apesar de prometer tecnologias como o "Fast Boot", registou o tempo de arranque mais lento de todos, demorando significativamente mais a apresentar um ambiente de trabalho funcional do que os seus antecessores. Em contraste, o Windows 8.1 destacou-se como o mais rápido a iniciar, mostrando uma leveza que se perdeu nas iterações seguintes.
Os testes de gestão de memória e multitarefa foram severos para a atual aposta da Microsoft. Numa prova de stress que consistia em abrir o máximo de separadores num navegador até atingir o limite de memória, o Windows 8.1 conseguiu manter uns impressionantes 252 separadores abertos. O Windows 11, pelo contrário, colapsou com apenas 49 separadores, demonstrando um consumo de recursos de fundo muito superior.
Mesmo em tarefas básicas, como a abertura de aplicações nativas, a velocidade do sistema mais recente deixou a desejar, ficando atrás de versões com mais de uma década. A exceção onde o Windows 11 não foi o pior, mas sim o segundo melhor, foi na transferência de ficheiros, onde o Windows 10 ganhou. Os resultados mostram que, embora o Windows 11 traga maior segurança e funcionalidades modernas, o "preço" a pagar é um peso excessivo sobre o hardware, algo que a Microsoft terá de otimizar.
A ferramenta “Chris Titus Tech’s Windows Utility” ajuda bastante a retirar a maior parte do bloatware e spyware do Windows 10 e 11.
Com isto, o Windows 11 fica muito melhor.
Important: Use at your own risk. Misuse can break your system, and no support is provided
Bom XP, SO simples e funcional.
A partir dai foi sempre a engordar chegando ao W11 que está extremamente obeso e consequentemente cheio problemas…
Como comparação, de forma a que os aficionados consigam compreender, este teste é o mesmo que dizer que um Ferrari fará maus tempos numa pista de rali…
Os testes para serem justos devem ser realizados atendendo ao alvo para que foram desenhos, não hipotéticas situações.
O problema é que os sistemas operativos têm de operar, passe o pleonasmo , no mundo real.
E esse nem sempre corresponde à hipotética situação para a qual os sistemas foram desenhados/projetados. É por este motivo que centenas, ou mesmo milhões, de empresas, serviços estatais e utilizadores estão a recusar migrar ou até a passar para o Linux.
O Ferrari pode ter sido projetado para estadas em bom estado… Mas se tiver de circular em muito do nosso Portugal vai ser mais lento do que um qashqai, isto se não bater com o fundo na estrada, por causa de um buraco, romper algum tubo essencial e ficar imobilizado…
instalação do windows 11 com office pesam 60 gigas. é um absurdo isso.
E tens um disco de 1TB…uau, que absurdo!