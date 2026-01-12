PplWare Mobile

Teste de velocidade humilha a Microsoft e revela um Windows 11 muito lento

· Microsoft 8 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. PGomes says:
    12 de Janeiro de 2026 às 10:00

    A ferramenta “Chris Titus Tech’s Windows Utility” ajuda bastante a retirar a maior parte do bloatware e spyware do Windows 10 e 11.
    Com isto, o Windows 11 fica muito melhor.

  2. Tug@Tek says:
    12 de Janeiro de 2026 às 10:01

    Bom XP, SO simples e funcional.
    A partir dai foi sempre a engordar chegando ao W11 que está extremamente obeso e consequentemente cheio problemas…

  3. Aquele Daki says:
    12 de Janeiro de 2026 às 10:04

    Como comparação, de forma a que os aficionados consigam compreender, este teste é o mesmo que dizer que um Ferrari fará maus tempos numa pista de rali…
    Os testes para serem justos devem ser realizados atendendo ao alvo para que foram desenhos, não hipotéticas situações.

    • Clippy says:
      12 de Janeiro de 2026 às 10:59

      O problema é que os sistemas operativos têm de operar, passe o pleonasmo , no mundo real.

      E esse nem sempre corresponde à hipotética situação para a qual os sistemas foram desenhados/projetados. É por este motivo que centenas, ou mesmo milhões, de empresas, serviços estatais e utilizadores estão a recusar migrar ou até a passar para o Linux.

    • Clippy says:
      12 de Janeiro de 2026 às 11:02

      O Ferrari pode ter sido projetado para estadas em bom estado… Mas se tiver de circular em muito do nosso Portugal vai ser mais lento do que um qashqai, isto se não bater com o fundo na estrada, por causa de um buraco, romper algum tubo essencial e ficar imobilizado…

  4. windows gordo says:
    12 de Janeiro de 2026 às 10:14

    instalação do windows 11 com office pesam 60 gigas. é um absurdo isso.

