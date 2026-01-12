Hyundai STARIA Electric promete viagens elétricas mais espaçosas

A Hyundai Motor Company apresentou, no Salão Automóvel de Bruxelas, o novo Hyundai STARIA Electric, assinalando um passo decisivo na inovação do segmento dos MPV. Aliando mobilidade zero emissões a um design centrado nas pessoas, este modelo estabelece um novo padrão para os estilos de vida modernos.

O novo Hyundai STARIA Electric inaugura um novo capítulo totalmente elétrico no MPV da Hyundai Motor, colocando a habitabilidade e a funcionalidade no centro do seu conceito.

O STARIA Electric traz a nossa experiência em veículos elétricos para um modelo que muitos clientes já conhecem e em que confiam, combinando o impressionante espaço e flexibilidade do STARIA com um novo sistema de alta voltagem e carregamento rápido, bem como um interior renovado, para oferecer mobilidade elétrica prática e eficiente em condições reais de utilização em toda a Europa.

Disse Xavier Martinet, presidente e diretor-executivo da Hyundai Motor Europe, acrescentando que "a Hyundai continua a expandir a sua oferta elétrica para responder às necessidades de mobilidade do dia a dia na Europa".

Desenvolvido para responder às necessidades de famílias, operadores de transporte e estilos de vida ativos, o novo Hyundai STARIA Electric introduz a mobilidade sem emissões de escape num segmento onde o espaço interior, o conforto e a versatilidade são fatores decisivos.

Os segredos do Hyundai STARIA Electric

A ampla cabine, marcada por uma forte sensação de abertura e liberdade de movimentos, é um dos principais trunfos do STARIA Electric. O piso plano, as generosas dimensões interiores e a disposição inteligente dos bancos criam uma atmosfera semelhante a um lounge, permitindo aos passageiros relaxar e movimentar-se com facilidade.

O interior adapta-se de forma natural a diferentes utilizações, desde as deslocações diárias e viagens em família até ao transporte profissional de passageiros e atividades de lazer.

A sensação de espaço é possível graças ao conceito de design "Inside-Out" da Hyundai Motor, que molda o exterior a partir da experiência no interior.

A carroçaria alongada, a linha de cintura baixa e as amplas superfícies envidraçadas não são apenas elementos estéticos: segundo a marca, proporcionam excelente visibilidade e um elevado conforto espacial.

O STARIA Electric mantém-se fiel aos princípios fundamentais que definem o STARIA: uma abordagem centrada nas pessoas, elevado conforto de condução e funcionalidade interior intuitiva.

Combinadas com um sistema de propulsão elétrica de elevado desempenho e tecnologia de carregamento de 800 volts, estas qualidades são agora transportadas para a era da mobilidade elétrica.

Integrado na estratégia de eletrificação da Hyundai Motor, o STARIA Electric torna a condução elétrica numa solução prática, confortável e verdadeiramente utilizável para um vasto leque de clientes.

Principais destaques

Primeira versão totalmente elétrica da gama STARIA;

Arquitetura elétrica de 800 volts que permite carregamento rápido em corrente contínua (10– 80% em cerca de 20 minutos);

Bateria de elevada capacidade de 84 kWh, com autonomia estimada até 400 km (WLTP);

Motor elétrico de 160 kW (215 cv), que garante uma condução suave, silenciosa e segura;

Interior amplo e confortável, com ambiente tipo lounge baseado no conceito multi-open- space do STARIA;

Concebido para mobilidade familiar, lazer, serviços de transporte e utilização profissional;

Capacidade de reboque até 2000 kg;

Funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) interior e exterior, portas USB de alta potência (100 W) e Digital Key;

Design exterior inspirado no conceito ‘"Inside-Out", com detalhes de carácter futurista;

Design interior de linhas horizontais, com dois ecrãs de 12,3 polegadas para uma experiência digital avançada;

Equipado com o sistema de infotainment de nova geração ccNC e atualizações over-the-air (OTA).

A produção do Hyundai STARIA Electric terá início na unidade industrial da Hyundai Motor em Ulsan, na Coreia do Sul.

Entretanto, a chegada ao mercado nacional deverá ocorrer até ao final de 2026.