França: Tesla Model Y não está propriamente “bloqueado”! Vendas em queda dramática

Em França há vários milhares de unidades do Tesla Model Y Propulsion que estão prontas para serem entregues aos clientes. Mas as entregas estão praticamente paradas. Afinal, qual o motivo?

Clientes Tesla estão a abdicar do bónus ecológico de 2 000 € a 4 000 €

As versões do Tesla Model Y Propulsion, produzidas na Gigafactory, estão de momento impedidas de beneficiar do bónus ecológico de 2 000 € a 4 000 €, apesar de cumprirem todos os critérios necessários (preço, peso, produção europeia).

O bloqueio deve-se ao facto de ainda não existir uma validação do seu "score ambiental" pela ADEME, obrigatório para o acesso a este incentivo. A ADEME é a Agência para a Transição Ecológica (francesa).

A Tesla esperava que tal fosse publicado em meados de maio ou início de junho, mas até ao momento continua sem confirmação no Journal Officiel.

Como resultado, as entregas previstas inicialmente para maio estão agora adiadas para meados de junho, mas continuam suspensas.

Fartos de esperar, alguns clientes decidiram "abriram mãos" do bónus para receberem os seus veículos mais rapidamente, tendo assinado uma renúncia ao incentivo. No entanto, a maior parte está a optar por aguardar a aprovação do score ambiental, mesmo que isso signifique atrasos adicionais.

A situação de bloqueio pode persistir até julho, quando está prevista uma eventual transição do sistema de bónus para um novo esquema com certificados de economia de energia, que deverá entrar em vigor a 1 de julho de 2025.

