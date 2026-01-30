Mais um marco para a Microsoft! Windows 11 passou os mil milhões de utilizadores

O Windows 11 acaba de ultrapassar a marca simbólica de mil milhões de utilizadores. Mas, curiosamente, o sistema operativo da Microsoft perdeu quota de mercado para o Windows 10 desde o fim oficial do suporte a este último.

Windows 11 passos mil milhões

Agora é finalmente oficial! O o Windows 11 atingiu os mil milhões de utilizadores em todo o mundo. É um marco simbólico, que a Microsoft alcançou mais rapidamente do que com o Windows 10 há alguns anos. A Microsoft atribui, obviamente, este crescimento ao fim do suporte para o Windows 10.

A 14 de outubro, o sistema operativo deixou oficialmente de receber atualizações de segurança. No entanto, foi disponibilizado um ano adicional de atualizações de segurança gratuitas para aqueles que inscreveram os seus computadores no programa de atualizações alargadas.

O Windows 10 recupera mercado

Apesar de ter mil milhões de utilizadores, a quota de mercado do Windows 11 não é tão expressiva como a Microsoft gostaria. Na verdade, o sistema operativo da gigante do software tem vindo a perder quota de mercado nos últimos meses.

Embora o Windows 11 tenha conquistado 55,18% do mercado em outubro, a previsão da Statcounter era de que o sistema operativo da Microsoft detivesse apenas 50,73% até ao final de 2025. Acredita-se que esta perda de quase 4,5% tenha beneficiado o Windows 10 e até o Windows 7.

De facto, no mesmo período, a quota de mercado do Windows 10 aumentou de 41,71% para 44,68%. Ainda mais surpreendente, foi a evolução do Windows 7. A quota de mercado deste sistema subiu de 2,52% em outubro para 3,83% em dezembro.

Bugs do Windows 11 sob investigação

Embora o fim do suporte para o Windows 10 tenha de facto impulsionado um grande número de utilizadores a migrar para o Windows 11, os contratempos do sistema operativo da Microsoft desencorajaram, sem dúvida, alguns. Durante vários meses, a Microsoft tem enfrentado problemas com cada atualização do Windows 11, causando transtorno aos utilizadores.

Perante estes problemas, a Microsoft chegou a lançar atualizações de emergência fora da calendário em diversas ocasiões para corrigir bugs introduzidos por atualizações anteriores. A última atualização de segurança de janeiro não foi exceção. A atualização, que é um completo desastre, por exemplo, trouxe problemas ao Outlook e impediu alguns PCs de arrancar.