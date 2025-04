ChatGPT recebe atualização de memória para conversas mais personalizadas

A OpenAI implementou uma atualização bastante relevante no ChatGPT: o chatbot de IA tem agora a capacidade consultar conversas anteriores, tornando-se um sistema mais consistente e adaptável às necessidades de cada utilizador.

O que muda com a nova memória do ChatGPT

Esta novidade foi comunicada por Sam Altman, CEO da OpenAI, através de uma publicação na sua conta do X.

Altman referiu que a melhoria na memória do ChatGPT permite ao sistema consultar todas as conversas passadas, descrevendo-a como uma funcionalidade "surpreendentemente útil" e um passo em direção a sistemas de IA que conhecem o utilizador ao longo do tempo, tornando-se mais eficazes e personalizados.

A atualização introduz uma funcionalidade de memória mais inteligente, capaz de recordar e referenciar interações passadas em modalidades de texto, voz e imagem.

Como funciona a nova capacidade de memória

Segundo a OpenAI, o novo sistema de memória é composto por dois elementos principais: memórias guardadas de referência e histórico de conversação de referência.

As "memórias guardadas de referência" são elementos de memória explícitos e visíveis para o utilizador . Incluem dados contextuais pessoais importantes, como o nome do utilizador, o seu estilo de escrita preferido ou até preferências específicas (como restrições alimentares, por exemplo). Os utilizadores podem adicionar ou remover manualmente esta informação armazenada, o que oferece maior controlo e transparência sobre os dados que o ChatGPT retém.

. Por outro lado, o "histórico de conversação de referência" funciona de forma mais implícita. Este componente capta nuances contextuais e temas recorrentes de interações anteriores. O objetivo é permitir que o ChatGPT alinhe as suas respostas futuras de acordo com os padrões de comunicação habituais do utilizador .



Ao contrário das memórias guardadas, este componente opera em segundo plano e não é diretamente acessível ou editável através das Definições.

Controlo do utilizador e privacidade "garantidos"

A OpenAI fez questão de salientar que ambas as funcionalidades de memória são opcionais. Os utilizadores mantêm o controlo total através das definições da sua conta, onde podem optar por ativar um ou ambos os tipos de memória, ou desativá-los completamente.

Para situações que exijam maior privacidade, continua a existir a opção "Chat temporário", uma funcionalidade que mantém as conversas isoladas, sem qualquer retenção de memória ou utilização para treino do modelo.

O lançamento desta atualização está a decorrer de forma faseada e, de momento, está limitado aos subscritores dos planos pagos ChatGPT Plus e Pro. É importante notar que estas novas funcionalidades de memória não estão, para já, disponíveis para utilizadores na União Europeia, Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

A OpenAI não forneceu uma data estimada para a sua eventual disponibilização em Portugal ou noutros países europeus, nem confirmou se esta capacidade chegará aos utilizadores das contas gratuitas no futuro.

