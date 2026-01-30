“Rendimento elevado universal”: como o robô humanoide da Tesla promete ser game changer

Construído com a mesma tecnologia Full Self-Driving que se encontra nos veículos da Tesla, o seu robô humanoide tem estado em desenvolvimento acelerado há quase quatro anos. Recentemente, numa chamada repleta de notícias, os executivos da empresa explicaram porque o Optimus 3 será game changer.

Na primeira apresentação de resultados de 2026, a Tesla recheou as manchetes de novidades. Conforme informámos, além de ter anunciado que vai descontinuar os seus Model S e X para se dedicar aos robôs, partilhou que não vai desenvolver mais carros para serem conduzidos.

Entre estas notícias foi, também, mostrada ambição para a próxima geração do seu robô humanoide, o Optimus 3.

Construído com a mesma tecnologia Full Self-Driving que se encontra nos seus veículos elétricos, o Optimus tem estado em desenvolvimento desde há quase quatro anos.

Depois de lhe conhecermos alguma evolução, passando de movimentos hesitantes para manusear ovos, a Tesla assegura que quer ir mais além.

Musk prevê um "futuro de rendimento elevado universal"

Durante a sua última chamada de resultados, o engenheiro de robótica da Tesla e responsável pelos esforços de Inteligência Artificial (IA) da empresa, Ashok Elluswamy, afirmou o seguinte sobre o Optimus, segundo citado:

Sim, é um robô incrível que esbate quaisquer diferenças. Parece um humano. As pessoas podem facilmente confundi-lo com um ser humano.

Segundo Elon Musk, também, estamos a entrar numa era de "abundância incrível", e a IA e a robótica serão a força motriz por via da qual todos teremos "um futuro de rendimento elevado universal; não rendimento básico universal, mas rendimento elevado universal".

O plano da Tesla de usar a sua unidade de fabrico de Fremont para produzir um milhão de robôs Optimus por ano poderá significar, na visão de Musk, que "todos podem ter tudo o que quiserem, incluindo excelentes cuidados médicos".

Futuro terá mais Optimus do que pessoas?

Durante a chamada de resultados, Musk afirmou que o seu robô Optimus será uma força económica suficientemente grande para mexer com o PIB dos Estados Unidos.

Aliás, esta ambição vai ao encontro do que já havia sido previsto pelas suas declarações no Fórum Económico Mundial, em Davos, há cerca de uma semana.

Acho que toda a gente na Terra vai ter um, vai querer um.

Disse Musk, à audiência, acrescentando que as pessoas vão querer que os seus robôs vigiem crianças, animais de estimação e idosos.

Disponibilidade e preço poderão atrasar este futuro robótico

Ainda que representem a ambição de um multimilionário que concretiza muito do que anuncia, pode ser difícil acompanhar estas previsões relativamente ao robô humanoide da Tesla.

Afinal, embora o calendário da empresa aponte para a entrega do Optimus 3 em março de 2026 e robôs para consumidores em escala em 2027 ou 2028, o processo de desenvolvimento não tem sido fácil.

Além disso, importa considerar outro "pormaior": o preço previsto de 30.000 dólares está fora do alcance da maioria das pessoas.

Leia também: