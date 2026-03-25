Neuralink está a mudar vidas: chip cerebral já permite falar só com o pensamento (vídeo)
A Neuralink revelou novos avanços na sua tecnologia de interface cérebro-computador (em inglês, BCI), mostrando como o seu implante N1 já consegue converter sinais cerebrais em palavras.
Fundada em 2016 por Elon Musk, a Neuralink surgiu com o objetivo de desenvolver tecnologia BCI capaz de ligar diretamente o cérebro humano a dispositivos digitais.
A empresa trabalha em implantes cerebrais que leem e estimulam a atividade neural, permitindo potencialmente ajudar em casos de doenças neurológicas como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa que afeta gradualmente a capacidade de movimento e fala, lesões da medula espinal e outras condições que afetam o movimento, a comunicação ou as funções cognitivas.
O principal produto em desenvolvimento é um pequeno chip implantado no cérebro que utiliza elétrodos para captar sinais neuronais e traduzi-los em comandos digitais.
Apesar dos avanços promissores, a tecnologia ainda está em fase experimental, com pequenos avanços a representarem grandes vitórias rumo ao ambicioso objetivo.
Chip cerebral dá voz a paciente com ELA
Na terça-feira, Elon Musk afirmou que a Neuralink está "a restaurar a fala", depois de a empresa ter demonstrado o seu implante cerebral a converter os pensamentos de Kenneth Shock, um paciente com ELA, em palavras audíveis.
No vídeo, Shock, o segundo participante a receber um implante da Neuralink para a voz, comunica sem mexer a boca.
Em vez disso, o implante capta a atividade neural associada à fala e converte-a em texto, que depois é vocalizado através de um programa de computador, assemelhando-se à voz do utilizador.
ALS has gradually taken away Kenneth’s ability to speak. Through Neuralink’s VOICE clinical trial, he’s exploring how a brain-computer interface designed to translate thought to speech could help restore autonomy in his daily life.
Watch to learn more: pic.twitter.com/C9QufqhI6R
— Neuralink (@neuralink) March 24, 2026
Num artigo no seu website oficial, a Neuralink descreveu como interpreta os sinais relacionados com a fala: "Existem certas áreas do cérebro que se ativam e geram sinais que são enviados para os músculos da boca, da língua e da laringe".
O sistema da Neuralink baseia-se em aprendizagem automática para mapear sinais cerebrais para fonemas, as menores unidades de som.
Na demonstração do vídeo, os engenheiros começaram por treinar o modelo, pedindo a Shock que falasse frases em voz alta, depois que as movesse apenas silenciosamente com a boca e, finalmente, que apenas imaginasse falar.
Na fase final, o sistema conseguiu detetar a fala pretendida sem qualquer movimento físico, montando fonemas em frases completas.
Esta demonstração está inserida no ensaio clínico Voice da Neuralink, que continua na fase experimental. Apesar dos atrasos no processamento e os desafios de precisão, a empresa tem trabalhado para melhorar a velocidade e a fiabilidade do seu sistema.
Afinal, o objetivo é "construir um sistema que vá diretamente do cérebro para a voz em tempo real", segundo Granatir.
Fdx, isto é um game changer.
Já tinha visto tecnologias para este tipo de problema, mas isto supera tudo…
É macabro e assustador o que podem fazer com esse chip, porque a intenção do Elon Musk não é ajudar pessoas, de certeza.
É acabar com o mundo, dizem que tem tecnologia 6G e todas as pessoas a volta que tomaram a vacina do COVID com os NanoChips 5G vão ficar interligadas…
Menos. Eu também não vou muito à bola com o Musk mas admiro este projecto se bem que há outros menos invasivos.
@Mr. Y, partilho totalmente da tua opinião, o Moscas não é de confiança mas acho que Neuralink é fantástico, aqueles que realmente não gostam do Moscas só vão experimentar a Neura 🙂 🙂 🙂
Tens medo do TERMINATOR? Não tenhas, vai acontecer e ninguém vai conseguir parar. É só uma questão de tempo….
+1
É macabro a tecnologia ou é macabro por vir do Elon Musk
Eu até ria-me completamente se isto existisse nas vacinas COVID-19. E se mais tarde viermos a saber. Iria ser irónico… Imaginem se isso tivesse acontecido juntamente com IoT / LLMs
É brincadeira, é impossível e jamais existiria essa hipótese.
“No vídeo, Shock, o segundo participante a receber um implante da Neuralink para a voz, comunica sem mexer a boca.”
Pode ser ventríloquo. 🙂 🙂 🙂
É preciso coragem para se submeter a uma operação destas, é literalmente dar o corpo as balas para que outros num futuro próxima tenham melhores condições que ele atualmente, um verdadeiro ato de coragem e altruísmo.