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Neuralink está a mudar vidas: chip cerebral já permite falar só com o pensamento (vídeo)

· Ciência 10 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. guilherme says:
    25 de Março de 2026 às 16:04

    Fdx, isto é um game changer.
    Já tinha visto tecnologias para este tipo de problema, mas isto supera tudo…

    Responder
  2. DC says:
    25 de Março de 2026 às 16:09

    É macabro e assustador o que podem fazer com esse chip, porque a intenção do Elon Musk não é ajudar pessoas, de certeza.

    Responder
  3. wOne says:
    25 de Março de 2026 às 16:24

    Eu até ria-me completamente se isto existisse nas vacinas COVID-19. E se mais tarde viermos a saber. Iria ser irónico… Imaginem se isso tivesse acontecido juntamente com IoT / LLMs

    É brincadeira, é impossível e jamais existiria essa hipótese.

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    25 de Março de 2026 às 16:47

    “No vídeo, Shock, o segundo participante a receber um implante da Neuralink para a voz, comunica sem mexer a boca.”

    Pode ser ventríloquo. 🙂 🙂 🙂

    É preciso coragem para se submeter a uma operação destas, é literalmente dar o corpo as balas para que outros num futuro próxima tenham melhores condições que ele atualmente, um verdadeiro ato de coragem e altruísmo.

    Responder

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