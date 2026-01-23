Futuro terá mais robôs do que pessoas: previsões de Musk no Fórum Económico Mundial

É um dos homens mais ricos do mundo e nome assíduo na cena tecnológica global. Esta quinta-feira, Elon Musk fez a sua primeira aparição no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, e previu, entre outros cenários, que os robôs acabarão por ultrapassar os seres humanos em número.

A cara da Tesla e da SpaceX participou numa conversa com o diretor-executivo da BlackRock, Larry Fink, no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, a decorrer desde o dia 19 de janeiro.

Embora tenha chegado a descrever o evento como "aborrecidíssimo", conforme recordado pela Euronews, Musk estreou-se com uma piada sobre as ambições territoriais do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, fazendo referência a uma cimeira de paz, e com a alegação de que é alienígena.

Perguntam-me muitas vezes: "Há alienígenas entre nós?" E eu digo que sou um, mas não acreditam em mim. Se alguém soubesse se havia alienígenas entre nós, seria eu.

Disse Musk, antes de entrar nos tópicos da robótica e da Inteligência Artificial (IA), que muito destaque têm tido nestes dias de evento.

Musk promete que os robôs Optimus chegarão às fábricas este ano

Segundo Elon Musk, indo ao encontro de outras alegações semelhantes feitas anteriormente, a IA e a robótica irão desencadear uma explosão económica sem precedentes.

Vamos, de facto, criar tantos robôs e tanta IA que isso irá saturar as necessidades humanas. A minha previsão é que haverá mais robôs do que pessoas.

Disse Musk, informando que os robôs humanoides da Tesla, os Optimus, irão realizar tarefas simples em fábricas até ao final deste ano e trabalhos industriais mais complexos no prazo de 12 meses.

Além disso, questionou sobre "quem não gostaria de ter um robô que, assumindo que é muito seguro, vigie os seus filhos e cuide dos seus animais de estimação".

IA será mais inteligente do que qualquer pessoa ainda este ano

Durante a conversa com Larry Fink, que recentemente falou com o cofundador e diretor-executivo da Palantir, Alex Karp, também, a IA tornar-se-á mais inteligente do que qualquer ser humano individual até ao final de 2026.

Mais do que isso, ultrapassará a inteligência coletiva da humanidade no prazo de cinco anos.

Entretanto, com o seu serviço de robotáxi já implementado em várias cidades dos Estados Unidos, espera uma implementação generalizada em todo o país até ao final do ano, e espera receber aprovação europeia para os veículos já no próximo mês.

Sobre a longevidade humana, Musk afirmou que o envelhecimento é "um problema muito solucionável" e previu que, quando a causa for identificada, será "incrivelmente óbvia" para os cientistas.

Conversa completa de Musk com Larry Fink: