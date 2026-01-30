Alguma vez lhe pediram o BIC/SWIFT da sua conta bancária? Saiba para que serve
Se já fez uma transferência internacional, tratou de assuntos com uma entidade estrangeira ou preencheu um formulário financeiro mais detalhado, é provável que lhe tenham pedido o BIC/SWIFT da sua conta bancária. Mas afinal, o que é este código e para que serve?
O que é o BIC/SWIFT?
O BIC (Bank Identifier Code), também conhecido como SWIFT, é um código internacional normalizado que identifica de forma única uma instituição bancária em qualquer parte do mundo.
Este código é atribuído pela Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) e funciona como uma espécie de “identificação digital” dos bancos no sistema financeiro global.
Para que serve o BIC/SWIFT?
O BIC/SWIFT é utilizado principalmente em operações financeiras internacionais, permitindo que o dinheiro chegue ao banco certo, no país certo. Entre os usos mais comuns estão:
- Transferências bancárias internacionais (fora do espaço SEPA)
- Recebimento de pagamentos provenientes do estrangeiro
- Operações entre bancos de diferentes países
- Processos administrativos e financeiros com entidades internacionais
Sem este código, uma transferência internacional pode falhar ou demorar mais tempo a ser processada.
Qual a diferença entre IBAN e BIC/SWIFT?
Embora sejam frequentemente pedidos em conjunto, IBAN e BIC/SWIFT não são a mesma coisa:
- IBAN identifica a conta bancária do cliente
- BIC/SWIFT identifica o banco onde essa conta está domiciliada
Atualmente, nas transferências dentro da zona SEPA, o IBAN é suficiente. No entanto, para transferências fora da SEPA, o BIC/SWIFT continua a ser obrigatório.
Onde pode encontrar o seu BIC/SWIFT?
O BIC/SWIFT pode ser encontrado:
- Nos extratos bancários
- No homebanking
- No site oficial do banco
- Através do apoio ao cliente da instituição bancária
O BIC/SWIFT é um elemento essencial nas transferências internacionais, garantindo que os fundos são corretamente encaminhados no sistema bancário global. Apesar do nome técnico, o seu papel é simples: identificar o banco de forma inequívoca.