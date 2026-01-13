IRS: saiba já quais os principais prazos para o IRS 2025 (a declarar em 2026)
Os principais prazos para o IRS 2025 (a declarar em 2026) estão organizados por fases, desde a atualização de dados até ao pagamento ou reembolso do imposto.
IRS: principais datas
De acordo com o documento oficial da Autoridade Tributária, os prazos são:
Janeiro e Fevereiro: Preparação
- Até 16 de fevereiro: Comunicar a duração ou cessação de contratos de arrendamento de longa duração para usufruir de benefícios fiscais.
- Até 2 de março*:
- Confirmar faturas
- Verificar e comunicar faturas no portal e-Fatura para garantir as deduções à coleta.
- Atualizar agregado familiar
- Comunicar alterações na composição da família (nascimentos, divórcios, etc.) com referência a 31 de dezembro de 2025.
- Rendas (Modelo 44)
- Senhorios dispensados de passar recibo eletrónico devem comunicar as rendas recebidas em 2025.
- Despesas específicas
- Comunicar comprovativos de frequência escolar de dependentes com rendimentos e despesas de educação ou rendas no interior do país/regiões autónomas.
- Confirmar faturas
Março: Verificação e Consignação
- Até ao final de março
- Comunicar a entidade à qual deseja consignar o seu IRS ou IVA.
- De 16 a 31 de março
- Consultar no portal as despesas dedutíveis apuradas pela AT e reclamar caso existam omissões ou erros nas despesas gerais.
Abril a Agosto: Entrega e Liquidação
- De abril a junho
- Prazo para a entrega da declaração de IRS (Modelo 3) ou confirmação do IRS Automático.
- Até 31 de agosto
- Data limite para receber o reembolso ou efetuar o pagamento do imposto apurado (para declarações entregues no prazo).
* O prazo legal termina no final de fevereiro, mas como em 2026 esse dia não é útil, o termo transfere-se para o primeiro dia útil seguinte, 2 de março.
Pode consultar aqui, no documento oficial, todos os prazos definidos pela AT.