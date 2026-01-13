IRS: saiba já quais os principais prazos para o IRS 2025 (a declarar em 2026)

Os principais prazos para o IRS 2025 (a declarar em 2026) estão organizados por fases, desde a atualização de dados até ao pagamento ou reembolso do imposto.

IRS: principais datas

De acordo com o documento oficial da Autoridade Tributária, os prazos são:

Janeiro e Fevereiro: Preparação

Até 16 de fevereiro: Comunicar a duração ou cessação de contratos de arrendamento de longa duração para usufruir de benefícios fiscais.

Comunicar a duração ou cessação de contratos de arrendamento de longa duração para usufruir de benefícios fiscais. Até 2 de março*: Confirmar faturas Verificar e comunicar faturas no portal e-Fatura para garantir as deduções à coleta. Atualizar agregado familiar Comunicar alterações na composição da família (nascimentos, divórcios, etc.) com referência a 31 de dezembro de 2025. Rendas (Modelo 44) Senhorios dispensados de passar recibo eletrónico devem comunicar as rendas recebidas em 2025. Despesas específicas Comunicar comprovativos de frequência escolar de dependentes com rendimentos e despesas de educação ou rendas no interior do país/regiões autónomas.



Março: Verificação e Consignação

Até ao final de março Comunicar a entidade à qual deseja consignar o seu IRS ou IVA.

De 16 a 31 de março Consultar no portal as despesas dedutíveis apuradas pela AT e reclamar caso existam omissões ou erros nas despesas gerais.



Abril a Agosto: Entrega e Liquidação

De abril a junho Prazo para a entrega da declaração de IRS (Modelo 3) ou confirmação do IRS Automático.

Até 31 de agosto Data limite para receber o reembolso ou efetuar o pagamento do imposto apurado (para declarações entregues no prazo).



* O prazo legal termina no final de fevereiro, mas como em 2026 esse dia não é útil, o termo transfere-se para o primeiro dia útil seguinte, 2 de março.

Pode consultar aqui, no documento oficial, todos os prazos definidos pela AT.