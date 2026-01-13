Dell admite que os clientes não compram computadores só porque têm IA

No meio de todo o hype em torno da Inteligência Artificial (IA), muitas empresas parecem competir para colocar o selo IA em cada produto lançado. Mas... e se nem todos os utilizadores estiverem interessados em computadores com a tecnologia? A Dell decidiu dar um passo atrás.

Carimba muitos dos computadores usados pelo mundo e, no meio de toda a ambição de integrar IA em cada produto lançado, a Dell decidiu dar um passo atrás, argumentando que nem todos os clientes estão à procura de PC com IA.

Enquanto grande parte da indústria tecnológica continua a apostar fortemente em ferramentas baseadas em IA, potencializando os seus produtos, a Dell parece mais interessada em vender sistemas de PC práticos.

Com a CES 2026 a ser dominada por conversas sobre a "revolução da IA", a fabricante norte-americana passou uma mensagem consideravelmente diferente, segundo o TechSpot, não focando as suas novidades na integração da tecnologia.

Dell quer atender à procura real dos clientes

Segundo Kevin Terwilliger, responsável de produto da Dell, a CES deste ano marcou uma mudança clara de estratégia em comparação com o ano passado.

Em 2025, a empresa promoveu intensamente as suas iniciativas de PC com IA. No entanto, desta vez, revitalizou a marca XPS e voltou a focar-se em melhorias de hardware que não estão diretamente ligadas à IA generativa ou a chatbots.

Segundo Terwilliger, todos os novos sistemas Dell anunciados na CES 2026 possuem uma NPU, proporcionando aceleração suficiente para cargas de trabalho de IA.

Ainda assim, reconheceu que os consumidores não compram novo hardware apenas por conter componentes de IA.

Na verdade, penso que a IA provavelmente os confunde mais do que os ajuda a compreender um resultado específico.

Disse Terwilliger, cuja linha de pensamento é acompanhada por Jeff Clarke, diretor de operações da Dell, que descreveu os chatbots voltados para o consumidor e os grandes modelos de linguagem como uma "promessa por cumprir", cujas expectativas inflacionadas estão a gerar uma procura residual.

Ainda que não esteja totalmente desligada da IA, a Dell parece estar a redirecionar a sua estratégia, por forma a atender à procura real dos clientes, em vez de seguir para onde a indústria insiste que deveriam estar.