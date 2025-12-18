Ainda não comprou todas as prendas? Temos um Guia de prendas de Natal na iSell

As compras de Natal estão em pleno e a iSell & Repair apresenta uma seleção de tecnologia que combina utilidade, estilo e preço para todos os bolsos, desde acessórios práticos a equipamentos que fazem verdadeiramente a diferença no dia a dia. E há incentivo extra!

Com uma variedade de smartphones recondicionados, wearables e gadgets indispensáveis, a proposta de prendas de Natal inclui também um incentivo extra: com o código NATALPPLWARE poderá obter 10% de desconto em qualquer acessório.

Prendas até 25 €

Nesta faixa de preço encontram-se várias soluções acessíveis e úteis que funcionam como prendas práticas e versáteis.

A iSell & Repair disponibiliza uma vasta gama de acessórios e gadgets para smartphone, desde cabos resistentes e carregadores rápidos a power banks compactos para quem está sempre em movimento, todos pensados para melhorar a experiência diária com o telemóvel.

São também opções ideais para amigo secreto ou complemento de uma prenda principal, com o valor a poder ir um pouco além graças ao desconto de 10% no momento da compra com o código NATALPPLWARE.

Prendas até 150 €

Nesta categoria já se aproximam dispositivos com maior impacto no uso diário. Um iPhone recondicionado até 150€, por exemplo, pode ser um presente memorável sem comprometer o orçamento: modelos clássicos como o iPhone SE 2020 ou iPhone XR recondicionados aparecem frequentemente nesta faixa, com reduções significativas face ao preço original e garantia de funcionamento certificado.

Estes equipamentos oferecem um equilíbrio entre desempenho e custo, perfeitos para utilizadores que querem um primeiro smartphone ou uma atualização sem pagar o preço de um novo.

Prendas até 300 €

Aqui a gama de escolha alarga-se a dispositivos mais atuais e versáteis, com destaque para iPhones recondicionados de gerações mais recentes e smartwatches Apple Watch.

Estes equipamentos não só facilitam a vida diária com notificações inteligentes, monitorização de saúde e funcionalidades de fitness, como também trazem um toque premium que impressiona como prenda de Natal.

A importância de escolher um dispositivo recondicionado com garantia de três anos é ainda uma vantagem adicional, combinando valor e fiabilidade num momento em que muitos procuram fugir ao consumismo desenfreado. Ah, e o Samsung Galaxy também pode ser uma opção.

Prendas para os mais ambiciosos

Para quem procura surpreender com tecnologia de topo, a iSell & Repair oferece opções como modelos premium de iPhone, desde o iPhone 13 Pro recondicionado até ao iPhone 17 Pro Max, que juntam desempenho elevado, câmaras poderosas e estética sofisticada, ideais para utilizadores exigentes ou entusiastas de fotografia móvel.

Mas há muitos mais smartphones recondicionados para escolher. Estes dispositivos representam uma prenda marcante, capaz de acompanhar qualquer rotina profissional e de lazer, e podem ser completados com acessórios de alta qualidade, todos elegíveis para um desconto adicional de 10% com o código NATALPPLWARE.

Porque escolher tecnologia recondicionada neste Natal

Optar por um equipamento recondicionado não significa comprometer a qualidade. Na iSell & Repair todos os dispositivos passam por testes rigorosos e são vendidos com garantia, tornando-se uma escolha inteligente para quem quer oferecer tecnologia com impacto e confiança. Além disso, a vasta gama de acessórios disponíveis permite complementar qualquer presente principal, quer seja com capas protetoras, carregadores rápidos ou power banks.

Desconto extra em acessórios

Até ao final da época festiva, os clientes podem aproveitar um desconto de 10% em qualquer acessório no site da iSell & Repair usando o código NATALPPLWARE no checkout, uma forma de tornar ainda mais vantajosa a compra de presentes úteis e desejados.