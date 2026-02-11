Tamagotchi faz 30 anos: a história do pequeno ovo digital que conquistou o mundo

Em 1996 nascia no Japão um dos brinquedos eletrónicos mais marcantes de sempre. O Tamagotchi, um pequeno dispositivo em forma de ovo com um ecrã monocromático, transformou-se num fenómeno global e numa referência da cultura pop dos anos 90. Três décadas depois, e apesar de ainda "viver", faz parte do imaginário de muitos adultos. Além de fazer parte do mundo da tecnologia.

O nascimento de um fenómeno

O primeiro Tamagotchi foi lançado a 23 de novembro de 1996 pela Bandai no Japão, chegando ao resto do mundo em 1997.

O conceito era simples, mas revolucionário para a época: um animal de estimação virtual que vivia dentro de um pequeno dispositivo portátil. O utilizador tinha de o alimentar, limpar, brincar com ele e cuidar da sua saúde para o manter vivo e feliz.

O brinquedo foi criado por Aki Maita e Akihiro Yokoi, combinando a ideia de um animal de estimação com a portabilidade de um dispositivo eletrónico.

O resultado foi um pequeno “ovo” com três botões e um ecrã LCD simples, mas com um ciclo de vida complexo para a criatura digital, que podia evoluir consoante os cuidados recebidos.

A febre dos anos 90

Pouco depois do lançamento, o Tamagotchi tornou-se um fenómeno mundial. Milhões de unidades foram vendidas e o pequeno dispositivo tornou-se presença habitual em mochilas, bolsos e recreios.

O sucesso foi tão grande que algumas escolas chegaram a proibir o brinquedo, já que os dispositivos emitiam sons e exigiam atenção constante dos donos.

Cuidar do Tamagotchi tornou-se quase uma responsabilidade diária, criando uma ligação emocional entre o utilizador e a criatura digital. Com o tempo, surgiram novas versões temáticas, como o Tamagotchi Angel ou o Tamagotchi Ocean, que expandiram o conceito original.

A queda e o regresso

Como muitos fenómenos dos anos 90, o entusiasmo inicial acabou por diminuir no início dos anos 2000. A evolução dos videojogos e dos dispositivos portáteis mais avançados reduziu o interesse pelo pequeno animal virtual.

Ainda assim, a Bandai nunca abandonou o conceito. Em 2004, a empresa lançou uma nova geração com comunicação por infravermelhos, permitindo que os animais interagissem entre si.

Ao longo dos anos, surgiram modelos com ecrãs a cores, ligação à internet e funcionalidades sociais. Para assinalar o 20.º aniversário, em 2016, a empresa voltou a lançar versões inspiradas no modelo original, apostando na nostalgia.

O interesse voltou a crescer, impulsionado por colecionadores e por uma nova geração curiosa com o clássico dos anos 90.

Um ícone que atravessou gerações

Desde 1996, foram vendidas mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo, um número que confirma o impacto global do brinquedo.

O Tamagotchi tornou-se mais do que um simples brinquedo. Inspirou estudos sobre ligação emocional a dispositivos eletrónicos e deu origem a séries animadas, jogos, merchandising e inúmeras colaborações com outras marcas.

Hoje, quase 30 anos depois do lançamento, o conceito continua vivo. A Bandai mantém novas versões no mercado, provando que a ideia de cuidar de um animal virtual continua a ter lugar num mundo dominado por smartphones e aplicações.

10 curiosidades sobre o Tamagotchi O nome Tamagotchi resulta da junção das palavras japonesas tamago (ovo) e da adaptação fonética de “watch” (relógio). O primeiro modelo foi lançado no Japão em novembro de 1996 e esgotou rapidamente nas lojas. Em poucos anos, o brinquedo vendeu dezenas de milhões de unidades em todo o mundo. Algumas escolas proibiram o Tamagotchi porque os alunos interrompiam as aulas para cuidar do animal virtual. Se o utilizador não cuidasse do Tamagotchi, a criatura podia morrer e o ecrã mostrava uma lápide. Os primeiros modelos tinham apenas três botões e um ecrã LCD monocromático. O ciclo de vida do animal variava consoante os cuidados recebidos, podendo evoluir para formas diferentes. Em 2004 surgiram versões com comunicação por infravermelhos, permitindo que dois Tamagotchis interagissem. O Tamagotchi inspirou séries animadas, videojogos e aplicações móveis. Até hoje, já foram vendidas mais de 100 milhões de unidades em todo o mundo.

Três décadas depois, a mesma magia

O sucesso do Tamagotchi deve-se à simplicidade da sua proposta. Num dispositivo minúsculo, conseguiu criar uma ligação emocional com milhões de pessoas, muito antes das redes sociais ou dos jogos mobile.

Trinta anos depois, o pequeno ovo digital continua a ser um símbolo de uma geração e um exemplo de como um brinquedo simples pode marcar a história da tecnologia e do entretenimento.