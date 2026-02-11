OPPO tem duas sugestões para o Dia dos Namorados

Para este Dia dos Namorados, a OPPO apresenta duas sugestões de presente pensadas para acompanhar todos os momentos, seja para quem vive sempre em movimento, para quem não dispensa saúde e bem-estar, ou para casais que querem manter-se ligados, mesmo quando o dia não abranda.

#1 - OPPO A6 Pro 5G

Para quem vive sempre em movimento, entre trabalho, ginásio, viagens e planos a dois, o OPPO A6 Pro 5G foi pensado para acompanhar um ritmo exigente sem falhar quando mais importa.

Destaca-se pela sua autonomia de longa duração, com uma bateria de 6500 mAh e tecnologia de Carregamento Flash, garantindo energia para acompanhar o dia (e a noite) sem preocupações.

O ecrã AMOLED de 120 Hz oferece uma experiência fluida e envolvente, ideal para ver séries a dois, jogar, editar conteúdos ou simplesmente navegar sem interrupções.

O ColorOS 15, com Trinity Engine e Luminous Rendering Engine, assegura desempenho consistente ao longo do tempo.

Com 8 mm de espessura, 185 g de peso e um design elegante disponível em Cinzento Titânio e Preto Oceano, é uma proposta que alia desempenho e estilo.

A certificação IP69 contra água e poeiras e a elevada resistência a impactos tornam-no um smartphone robusto, ideal para acompanhar qualquer plano, mesmo os mais espontâneos.

PVP recomendado: 299,99 euros

#2 - OPPO Watch S

Para casais que gostam de partilhar rotinas, o OPPO Watch S, que analisámos aqui, junta bem-estar e sofisticação, sem abdicar de funcionalidades inteligentes.

Com um design ultrafino em aço inoxidável e um ecrã ultra brilhante de 3000 nits, adapta-se facilmente a diferentes estilos e acompanha qualquer ocasião, do escritório ao jantar a dois.

Inclui monitorização avançada de saúde e exercício, com mais de 100 modos desportivos, acompanhamento do sono e funcionalidades como a Visão Geral de Bem-Estar em 60 segundos, para quem gosta de acompanhar o corpo e a mente ao longo do dia.

Um dos grandes destaques é a possibilidade de ligação a dois smartphones em simultâneo, incluindo compatibilidade com iOS, uma funcionalidade especialmente útil para quem alterna entre dispositivos, mas também para casais que utilizam sistemas operativos diferentes.

A bateria permite até 10 dias de autonomia em utilização normal, e uma carga rápida de 10 minutos garante energia para um dia inteiro. Com resistência IP68 e classificação 5ATM, é adequado também para atividades aquáticas.

Está disponível nas versões Prata, com bracelete em nylon entrançado, e Preto, com bracelete em fluoroelastómero.

PVP recomendado: 199,99 euros

Porque estar presente é uma das maiores provas de amor, a OPPO convida a surpreender quem mais gosta com tecnologia que acompanha a sua vida em todos os momentos.