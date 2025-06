Persona 4 Revival anunciado: nostalgia e inovação de mãos dadas

Durante a Xbox Games Showcase 2025, a Atlus confirmou oficialmente o tão aguardado Persona 4 Revival, um remake completo do aclamado Persona 4. O jogo será lançado para PS5, Xbox Series X|S e PC, estando também disponível no Game Pass Ultimate e PC Game Pass no próprio dia de lançamento.

Sob a direção de Kazuhisa Wada, da P‑Studio, esta nova versão promete gráficos modernos, mecânicas de jogo refinadas e, possivelmente, um aprofundamento da narrativa e dos elementos de simulação social — a seguir o exemplo do recente Persona 3 Reload.

Ainda sem data de lançamento definida, o anúncio gerou grande entusiasmo entre os fãs, que vêem neste remake a oportunidade perfeita para regressar à cidade de Inaba com visuais renovados e um impacto emocional ainda maior.

O legado de Persona 4

Lançado originalmente em 2008 para a PlayStation 2, Persona 4 foi posteriormente relançado numa versão expandida — Persona 4 Golden — em 2012 para a PS Vita e, mais tarde, em múltiplas plataformas. A história desenrola-se na pacata cidade rural de Inaba, onde um grupo de estudantes investiga uma série de assassinatos ligados a um estranho "mundo televisivo".

O jogo ficou marcado pelos seus personagens bem desenvolvidos, enredos pessoais profundos e um equilíbrio quase perfeito entre momentos de tensão e leveza. A banda sonora, composta por Shoji Meguro e com interpretação vocal de Shihoko Hirata, continua a ser uma das mais icónicas do género.

Persona 4 também deu origem a adaptações em anime, spin-offs musicais e de luta, como Persona 4 Arena e Dancing All Night, consolidando-se como um dos RPGs mais acarinhados da história moderna.

A saga Persona

A série Persona, criada pela Atlus, é um derivado da franquia Shin Megami Tensei e teve início em 1996. Centra-se num grupo de adolescentes que conseguem invocar manifestações do seu subconsciente — conhecidas como "Personas" — para enfrentarem ameaças sobrenaturais.

A partir de Persona 3, a fórmula evoluiu, combinando combate em estilo JRPG com elementos de simulação social, onde o dia a dia escolar, amizades e escolhas pessoais influenciam o rumo da história.

A série destaca-se pela profundidade emocional, pelos temas maduros e pelas histórias envolventes. Com mais de 8,5 milhões de cópias vendidas, tornou-se uma das franquias de JRPG mais respeitadas da atualidade.