Não é só em janeiro que há saldos! Veja bem estes negócios Apple e Samsung para fevereiro

Existe uma ideia generalizada de que as melhores oportunidades em tecnologia surgem apenas em janeiro. É verdade que o início do ano traz campanhas fortes, mas o mercado não abranda quando o calendário muda para fevereiro. Pelo contrário: é muitas vezes nesta fase que aparecem alguns dos negócios mais interessantes: e a iSell tem vários.

Fevereiro também é um bom mês para investir em tecnologia

Na iSell, fevereiro continua a ser um mês de poupança em equipamentos recondicionados Apple, Samsung, entre outras marcas. Isto significa algo muito simples: é possível comprar melhor, gastando menos. E, em muitos casos, subir um patamar nas especificações pelo mesmo orçamento inicialmente previsto.

iPhone: modelos recentes com cortes de preço relevantes

O iPhone continua a ser um dos equipamentos mais procurados, e fevereiro traz oportunidades muito interessantes - inclusive em gerações recentes.

iPhone recondicionado em destaque:

Apple iPhone 17 Pro Max Recondicionado (poupe 185,90 €) Preço de lançamento em novo: 1.499,00 € Preço em saldo: 1.313,10 €

Apple iPhone 17 Pro Recondicionado (poupe 124,16 €) Preço de lançamento em novo: 1.349,06 € Preço em saldo: 1.224,90 €

Apple iPhone 16 Pro Recondicionado (poupe 455,30 €) Preço de lançamento em novo: 1.249,00 € Preço em saldo: 793,70 €

Apple iPhone 14 Pro Recondicionado (poupe 917,90 €) Preço de lançamento em novo: 1.349,00 € Preço em saldo: 431,10 €



Aqui, a poupança é particularmente evidente nos modelos Pro mais antigos, que continuam extremamente atuais em desempenho, câmaras e autonomia, mas custam hoje uma fração do valor de lançamento.

Samsung: topo de gama Android com descontos agressivos

Embora o ecossistema Apple concentre grande parte da procura, o universo Samsung oferece negócios igualmente - ou até mais - agressivos em termos de preço.

Samsung Galaxy S24 Ultra S928 Recondicionado (poupe 902,20 €) Preço de lançamento em novo: 1.499,90 € Preço em saldo: 597,70 €

Samsung Galaxy S20 G980 Recondicionado (poupe 719,10 €) Preço de lançamento em novo: 899,00 € Preço em saldo: 179,90 €

Samsung Galaxy Z Fold7 5G F966 Recondicionado (poupe 1.016,00 €) Preço de lançamento em novo: 2.289,90 € Preço em saldo: 1.273,90 €

Samsung Galaxy Z Flip7 F766 Recondicionado (poupe 374,80 €) Preço de lançamento em novo: 1.099,90 € Preço em saldo: 725,10 €



No caso do S24 Ultra, falamos de um smartphone de topo absoluto, com ecrã, câmaras e desempenho de referência - agora disponível por menos de metade do preço original.

MacBook: produtividade por muito menos dinheiro

Para quem trabalha em mobilidade ou precisa de um portátil fiável para vários anos, os MacBook continuam a destacar-se. Em fevereiro, há opções muito equilibradas para diferentes perfis de utilizador.

Apple MacBook Pro 13" 2017 Core i5 Recondicionado (poupe 323,78 €) Preço de lançamento em novo: 689,90 € Preço em saldo: 366,12 €

Apple MacBook Pro 14" 2024 M4 Recondicionado (poupe 1.238,10 €) Preço de lançamento em novo: 2.499,00 € Preço em saldo: 1.260,90 €

Apple MacBook Pro 13" 2019 Core i5 Recondicionado (poupe 1.154,07 €) Preço de lançamento em novo: 1.549,00 € Preço em saldo: 394,93 €



Aqui, o destaque vai para o modelo com processador M4, que representa um enorme salto tecnológico, agora disponível a um preço muito mais acessível.

Apple Watch e acessórios: pequenos upgrades, grande impacto

Nem só de smartphones e portáteis se faz um bom setup tecnológico. Também existem oportunidades interessantes em wearables e acessórios.

Apple Watch:

Apple Watch Ultra 3 49mm Recondicionado (poupe 142,80 €) Preço de lançamento em novo: 909,00 € Preço em saldo: 766,20 €

Apple Watch 9 GPS Recondicionado (poupe 246,60 €) Preço de lançamento em novo: 489,00 € Preço em saldo: 242,40 €

Apple Watch Ultra 2 49mm Recondicionado (poupe 514,10 €) Preço de lançamento em novo: 999,00 € Preço em saldo: 484,90 €



Acessórios:

Apple AirPods Pro 3 USB-C (poupe 25,99 €) Preço de lançamento em novo: 259,90 € Preço em saldo: 233,91 €

USB-C Slim Multiport Adapter 4 em 1 Satechi (poupe 13,98 €) Preço de lançamento em novo: 69,90 € Preço em saldo: 55,92 €

Power Bank 5000 mAh OnTheGo Satechi (poupe 15,98 €) Preço de lançamento em novo: 79,90 € Preço em saldo: 63,92 €



Comprar fora de janeiro continua a ser uma decisão inteligente

A ideia de que "já passou a altura dos saldos" nem sempre corresponde à realidade. Em fevereiro, o stock disponível na iSell continua a oferecer equipamentos rigorosamente testados, com garantia e poupanças muito significativas. Adiar a compra pode significar pagar mais pelo mesmo produto daqui a uns meses.

Se estava à espera de um bom pretexto para atualizar o seu smartphone, portátil ou smartwatch, fevereiro continua a ser esse pretexto. Basta comparar os valores e fazer as contas, e aproveitar o desconto de 10 € com o código PPLWARE.

