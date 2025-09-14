Comboios de Portugal: passes gratuitos para jovens dos 4 aos 24 anos
Os jovens dos 4 aos 23 anos, inclusive, podem carregar gratuitamente o passe para utilização na CP, para viajar nos comboios urbanos (Porto, Lisboa e Coimbra), Regionais e InterRegionais. Para quem tem 24 e cumprir um critério, também pode usufruir.
Além dos casos referidos, são, igualmente, abrangidos os estudantes até aos 24 anos, que frequentam cursos com ciclo de estudos integrado, designadamente Arquitetura e Urbanismo, Ciências Farmacêuticas, Medicina, Medicina Dentária e Medicina Veterinária.
Embora gratuito, o carregamento do passe para jovens é obrigatório.
Condições e uso
- Mesmo sendo gratuito, é obrigatório carregar o passe todos os meses.
- Quem residir numa área e estudar ou trabalhar noutra (ex: entre diferentes Comunidades Intermunicipais ou entre AM e CIM) pode usar passe que abranja essas zonas — haverá necessidade de prova de residência + matrícula ou de local de trabalho.
- Para emitir o cartão de passe (Cartão CP ou equivalente dependendo da rede), pode haver um custo ou requisitos de documentação; por exemplo, é necessário documento de identificação, comprovativo de matrícula para alguns casos, etc.
Não são gratuitos, são pagos pelos contribuintes.
Aqui a juventude termina aos 24, quem diria, até o cartão jovem era até aos 25, mas pelo menos não andam a usar os meus impostos para dar mama a JOVENS de 35 anos