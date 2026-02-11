Tem um carro Peugeot? Saiba se não tem de ser recolhido

A Direção-Geral do Consumidor (DGC), enquanto ponto de contacto nacional do Safety Gate, o sistema europeu de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares, informou que está em curso uma campanha de recolha de vários modelos da Peugeot, devido a risco de ferimentos.

Que veículos Peugeot estão abrangidos?

A recolha abrange automóveis ligeiros de passageiros e comerciais da marca Peugeot, equipados com baterias de alta tensão, nomeadamente os seguintes modelos:

208 II

2008 II

Rifter

Partner

Traveller

Expert

Tipo / Homologação CE

e22007/460532*19 (Traveller, Expert 4)

e22007/460532*20 (Traveller, Expert 4)

e22007/460533*21 (Traveller, Expert 4)

e22007/460533*22 (Traveller, Expert 4)

e22007/460624*16 (Rifter, Partner)

e22007/46062418 a e22007/46062420 (Rifter, Partner)

e22007/46062519 a e22007/46062522 (Rifter, Partner)

e22007/460625*27 (Rifter, Partner)

e22007/46063918 a e22007/46063923 (208, 2008)

Datas de produção

Rifter e Partner: 10.05.2022 a 31.03.2023

Traveller e Expert 4: 11.07.2022 a 02.03.2023

208: 17.05.2022 a 13.03.2023

2008: 28.05.2022 a 07.02.2023

A campanha está identificada com o código MV4.

Qual é o problema nos carros Peugeot?

Segundo o alerta divulgado através do Safety Gate, o software responsável por evitar que o motor pare de forma repentina e por transmitir dados ao serviço de apoio ao cliente pode não estar a funcionar corretamente.

Esta falha pode impedir que o modo “Ready” (pronto) fique disponível após o arranque do veículo. Em situações mais graves, pode ocorrer perda súbita de propulsão ou corte do motor durante a condução, aumentando o risco de acidente e de ferimentos.

De acordo com as autoridades, os veículos não cumprem os requisitos do Regulamento relativo à homologação e fiscalização do mercado dos veículos a motor e respetivos componentes.

No país que notificou o alerta (França) foi determinada a recolha dos veículos junto dos utilizadores finais.

O Safety Gate é um sistema europeu que permite identificar produtos perigosos nos 27 Estados-Membros da União Europeia e nos países da EFTA, possibilitando a adoção de medidas como a retirada do mercado ou a proibição de comercialização.

Em Portugal, a DGC recebe estas notificações e encaminha-as para as autoridades competentes de fiscalização do mercado, que podem adotar as medidas necessárias para garantir a segurança dos consumidores.